JOLLY RACING TEAM E BRUNERO GUARDUCCI PROTAGONISTI A SALSOMAGGIORE TERME

La scuderia di Larciano archivia l’appuntamento valido per il Trofeo Rally di Zona conquistando la “top five” ed il secondo posto di 4° Raggruppamento con Brunero Guarducci, su BMW M3.

LARCIANO. Arrivano ulteriori conferme dalla programmazione sportiva di Jolly Racing Team. La scuderia di Larciano, rappresentata sulle strade del Rally Historic di Salsomaggiore Terme da Brunero Guarducci, ha condiviso con il suo portacolori la quinta posizione assoluta ed il secondo gradino del podio di 4° Raggruppamento, cornice che ha elevato le potenzialità della sua BMW M3, chiamata agli “acuti” nell’appuntamento valido per il Trofeo Rally di Zona “andato in scena” nel fine settimana.

Riscontri, quelli espressi a conclusione dei passaggi sulle prove speciali “Salsomaggiore Show”, “Pellegrino” e “Varano”, che hanno confermato evidenti miglioramenti in termini cronometrici in rapporto a quelli espressi nella precedente edizione, appuntamento condiviso — come nel format 2021 — con Massimo Bazzani a ricoprire il ruolo di copilota.

Una condotta aggressiva, quella del pilota di Jolly Racing Team, che ha trovato massima espressione nella fase conclusiva della gara, con il secondo miglior tempo fatto registrare nella prova finale, sui sette chilometri della “Varano”.

Per Brunero Guarducci il Rally Historic di Salsomaggiore Terme è valso il ritorno al volante della vettura dopo le esperienze della passata stagione, in un 2021 caratterizzato dall’utilizzo della nuova Ford Fiesta Rally 3 sulle strade dell’International Rally Cup.

[michi – jolly racing team]