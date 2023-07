JOLLY RACING TEAM E DANIELE CAMPANARO AL VERTICE DEL “2 RUOTE MOTRICI SPORT” PIRELLI STAR RALLY4

La scuderia pistoiese consolida la leadership nella classifica del “monomarca” sulle strade del Rally Internazionale Casentino, grazie alla prestazione del proprio portacolori

LARCIANO. Arrivano ancora soddisfazioni dalla stagione sportiva di Jolly Racing Team. Daniele Campanaro, portacolori della scuderia larcianese, ha archiviato il Rally Internazionale Casentino consolidando il vertice della classifica proposta dal Pirelli Star Rally4, contesto che vede il driver pistoiese confrontarsi con gli interpreti della “2 Ruote Motrici Sport”, categoria che interessa le Peugeot 208 R2.

L’esemplare affidato a Campanaro dal team Laserprom 015, condiviso con Irene Porcu, gli ha garantito un ruolo di vertice nella classe di appartenenza, la Rally4/R2, fin dall’avvio, vanificato sugli ultimi ventinove chilometri in programma, quelli proposti dalla prova speciale Talla. Un epilogo che non ha negato a Campanaro la seconda posizione ma, soprattutto, il vertice della classifica Pirelli Star Rally4 tra le vetture aspirate.

Per Daniele Campanaro, il Rally Internazionale Casentino ha garantito punti fondamentali in ottica International Rally Cup, alimentando legittime ambizioni legate all’appuntamento conclusivo, il Rally Città di Schio in programma a novembre.

La scarsa visibilità che ha caratterizzato gli ultimi ventinove chilometri di gara ha precluso la conquista della vittoria del Rally Internazionale Casentino Storico a Brunero Guarducci, pilota che – al volante della sua BMW M3 – si è espresso costantemente al vertice della classifica assoluta cedendo al diretto avversario nell’atto conclusivo.

Una performance convincente, quella dell’esperto driver e del copilota Massimo Bazzani, protagonisti di un confronto che ha interessato molti piloti stranieri, partiti alla volta della provincia di Arezzo per assicurarsi punteggio nella Mitropa Historic Rally Cup.

[gabriele michi]