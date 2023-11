JOLLY RACING TEAM E GIANANDREA PISANI PROTAGONISTI A MONZA: VITTORIA DI CLASSE ALLO SPECIAL RALLY CIRCUIT

Il pilota portacolori della scuderia pistoiese, al debutto sulla Renault Clio Rally4 ed alla prima collaborazione con la copilota Elena Neri, conquista la prima posizione di classe Rally4

LARCIANO. Jolly Racing Team ha festeggiato l’ennesimo weekend vincente. La scuderia pistoiese si è imposta nella classe Rally4 dello Special Rally Circuit, appuntamento che ha visto Gianandrea Pisani impegnato sul tracciato dell’Autodromo di Monza.

Il vincitore del Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici, all’esordio sulla Renault Clio Rally4 del team DP Autosport ed alla prima collaborazione con la copilota Elena Neri, ha conquistato il primato attraverso una condotta priva di sbavature sull’esemplare equipaggiato con pneumatici Michelin.

“È stata un’esperienza diversa – il commento di Gianandrea Pisani – credo sia stata molto formativa sia per me che per la mia compagna, che mi navigava per la prima volta. Correre in un contesto come quello dell’Autodromo di Monza è già, di per sé, incredibile, si respira una bellissima atmosfera.

Molte volte, da spettatore, mi sono chiesto come sarebbe stato viverlo dalla macchina ed ho avuto conferma di ciò che mi potessi aspettare, è molto bello. Abbiamo cercato di fare apprendistato con la Clio, una vettura molto veloce ma complessa nella ricerca del giusto setup. DP Autosport ci ha fornito un valido supporto nel trovare la giusta quadra e, alla fine, ho guidato l’auto proprio come volevo. Ringrazio DP Autosport e Trony per l’opportunità, Michelin e Lunigiana Gomme per il supporto tecnico in campo gara oltre a Laserprom 015 ed Elettro 2000 che ci hanno supportati anche in questa sfida, oltre a Jolly Racing Team che ci segue sempre con tanto entusiasmo”.

Soddisfazioni sono arrivate anche dal Rally del Brunello con Roberto Galluzzi e Andrea Montagnani vincitori di classe A6 sulla Opel Corsa GSI. Nello stesso contesto, la scuderia di Larciano ha conquistato la nona posizione assoluta con il suo copilota Simone Brachi, chiamato ad affiancare il pluricampione Renato Travaglia sulla Citroën DS3 N5.

[gabriele michi]