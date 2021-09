JOLLY RACING TEAM E GIANANDREA PISANI VINCONO IL RALLY GOLFO DEI POETI

La scuderia di Larciano sul gradino più alto dell’“assoluta” proposta dall’appuntamento ligure, grazie alla performance vincente del suo portacolori, al volante della Renault Clio Williams gestita da Laseprom015 con preparazione Top Rally

LARCIANO. È all’insegna della vittoria assoluta che Jolly Racing Team ha archiviato il Rally Golfo dei Poeti, appuntamento svoltosi in provincia di La Spezia lo scorso fine settimana. A trionfare — sulla Renault Clio Williams gestita da Laserprom015 con preparazione tecnica Top Rally — è stato Gianandrea Pisani, tornato al successo a cinque anni dall’ultima affermazione.

Affiancato “alle note” da Massimo Cesaretti, il giovane portacolori della scuderia valdinievolina ha concretizzato il successo grazie ad una prestazione accorta nelle prime fasi, rese difficoltose dalla pioggia caduta nella notte precedente la partenza.

“Una gara di difficile interpretazione —il commento di Gianandrea Pisani — con continui cambi di condizione di fondo. Abbiamo optato per una scelta di gomme assolutamente congeniale al primo giro di speciali. Il prosieguo, al netto di un calo di pressione di uno pneumatico che ci ha costretti alla difensiva, ci ha visto competitivi fino all’arrivo consentendoci di amministrare sull’ultimo tratto in programma. Massimo Cesaretti è stato bravissimo, la prima gara affrontata insieme non è mai facile. La vettura si è confermata perfetta sotto tutti i punti di vista. Il mio pensiero va a Claudio Gubertini, ad Alberto Ialungo ed a tutte le persone coinvolte nei tragici eventi del Rally Appennino Reggiano”.

Una vera e propria escalation, quella di Gianandrea Pisani con i colori di Jolly Racing Team, scuderia che ha alimentato le ambizioni del pilota accompagnandolo in una programmazione che lo ha visto recitare un ruolo da protagonista sia su vetture di minor potenzialità come la Fiat Seicento che su esemplari più “muscolari”, come la Ford Fiesta R5 e la Renault Clio Williams. Una scommessa vinta, quella del sodalizio larcianese, assoluto interprete della stagione sportiva 2021.

Positiva anche la condotta di Luca Bazzano, alla prima collaborazione con la copilota Valentina Gaffi su Renault Clio RS. Una quinta posizione di classe, quella conquistata dall’equipaggio, condizionata da una errata scelta di gomme attuata nelle fasi iniziali di gara. Un rapporto, quello tra i due componenti, maturato in modo crescente alla prima occasione utile sui sedili della francese di Gruppo N. All’arrivo anche i due copiloti portacolori di Jolly Racing Team, Lorenzo Fratta (Rover MG) e Sabrina Cintolesi (Peugeot 106), rispettivamente quinti e sesti di classe A5.

[gabriele michi]