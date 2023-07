JOLLY RACING TEAM E L’INTERNATIONAL RALLY CUP: DANIELE CAMPANARO ATTESO AL RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO

La scuderia pistoiese schiera la Peugeot 208 R2 del driver di Montale nella terza manche del campionato promosso da Pirelli. A difendere i colori del sodalizio nel confronto storico sarà Brunero Guarducci, su BMW M3

LARCIANO. Jolly Racing Team è pronta ad affiancare ancora Daniele Campanaro nell’International Rally Cup. Il pilota di Montale è atteso sulla pedana di partenza del Rally Internazionale Casentino, confronto che interesserà – nel fine settimana – la provincia di Arezzo.

Per il portacolori del sodalizio pistoiese, la terza manche di campionato sarà una valida occasione per scalare le gerarchie del Trofeo Rally4/R2, categoria che lo vede interprete sulla Peugeot 208 R2 messa a disposizione dal team Laserprom 015 e condivisa con la copilota Irene Porcu. Attualmente terzo nella classifica generale, Campanaro farà leva sulle buone sensazioni destate sull’asfalto del Rally Internazionale del Taro cercando un risultato di spessore.

I centocinque chilometri proposti dall’appuntamento aretino vedranno presente anche Brunero Guarducci, impegnato con Massimo Bazzani sui sedili della BMW M3. L’obiettivo del portacolori di Jolly Racing Team sarà rivolto al vertice della classifica di 4° Raggruppamento, riscattando l’amaro ritiro accusato al recente Rally di Reggello.

In Casentino sono attesi anche i copiloti rappresentanti di scuderia: Marco Nesti, chiamato a confermare la leadership nel Trofeo 2RM Prestige su Renault Clio S1600, Sandro Sanesi (GR Yaris) e Lorenzo Fratta (Citroën Saxo N2).

Impegno di spessore per Luca Guglielmetti: il copilota sarà al “via” del Bauhaus Royal Rally of Scandinavia, gara valida per il Campionato Europeo Rally che lo vedrà sul sedile destro della Peugeot 208 Rally4.

[gabriele michi]