JOLLY RACING TEAM E SIMONE BARONCELLI ATTESI SULL’ASFALTO DELL’INTERNATIONAL RALLY CUP 2021

La scuderia valdinievolina schiera il suo portacolori sull’asfalto della serie catramata, caratterizzata da cinque appuntamenti in programma. Un contesto che il pilota affronterà al volante della Peugeot 208 R2B del team GF Racing.

LARCIANO. Ha assunto linee marcate, il 2021 rallistico di Simone Baroncelli. Il pilota di Montale, portacolori della scuderia Jolly Racing Team, ha ufficializzato la partecipazione all’International Rally Cup, serie promossa da IRC Sport e Pirelli giunta alla sua ventesima edizione, contesto che affronterà al volante della Peugeot 208 R2B messa a disposizione dal team GF Racing. Un’esperienza tutta nuova per il giovane driver pistoiese, protagonista nelle ultime due stagioni sportive sui fondi sterrati del Campionato Italiano Rally Terra ed atteso – per la prima volta in carriera – ad un impegno che lo vedrà affrontare i fondi asfaltati delle cinque gare previste dal format.

Ad affiancare Simone Baroncelli -—nel ruolo di copilota — sarà Simona Righetti, compartecipe delle sue due ultime programmazioni sportive e parte integrante di un impegno che vedrà l’equipaggio di Jolly Racing Team al “via” delle gare previste dalla serie: il Rally Piancavallo, appuntamento inaugurale in programma nel primo fine settimana di maggio, il Rally Internazionale del Taro, il Rally Internazionale Casentino, il Rally Appennino Reggiano ed il Rally Città di Bassano.

“Una scelta dettata dall’esigenza di fare esperienza su fondo asfaltato, dopo alcuni anni di confronto su sterrato — il commento di Simone Baroncelli — partecipare ad una serie come l’International Rally Cup sarà per me di grande stimolo, l’occasione per incrementare il bagaglio sportivo sui chilometri proposti dalle gare in programma, appuntamenti di alto contenuto che affronterò con la consapevolezza di poter contare su un pacchetto oramai consolidato: la collaborazione con Simona Righetti e con il team GF Racing”.

[gabriele michi]