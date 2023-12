JOLLY RACING TEAM ED UN 2023 DI SODDISFAZIONI: CON GIANANDREA PISANI, IN EVIDENZA AL CIOCCHETTO EVENT

La scuderia pistoiese, con l’ultimo appuntamento in programma, archivia una programmazione 2023 che l’ha resa assoluta protagonista con la vittoria della Coppa Rally di Zona 6 Scuderie

LARCIANO. Jolly Racing Team può archiviare con soddisfazione la stagione sportiva 2023. La scuderia pistoiese si è congedata dalle strade del rallismo nazionale condividendo con i propri portacolori le strade del Ciocchetto Event, confronto ambientato – nel fine settimana – all’interno della tenuta Il Ciocco Resort di Castelvecchio Pascoli, Barga.

A conquistare il miglior risultato è stato Gianandrea Pisani, al volante della Fiat Seicento messa a disposizione dal team Laserprom 015 e condivisa con Elena Neri. Il driver ha concluso in diciannovesima posizione assoluta ed al vertice della classe A0.

Vittoria di classe A5 per Maurizio Corsi e Alessandro Morosi, su Peugeot 106, equipaggio che ha vissuto un finale di stagione condito da due primi posti ed un terzo gradino del podio di classe, nelle ultime tre competizioni affrontate. Terza posizione di classe Rally4/R2 per Giuseppe Carli, affiancato da Tania Bernardi su Peugeot 208.

Il driver locale ha così archiviato una programmazione che lo ha visto anche saggiare le potenzialità di una vettura Rally2, la Citroën C3, in occasione del Rally degli Abeti. Terza posizione del podio di classe A0 per Manuele Pardini e Nicola Bianchi, su Fiat Seicento mentre, quinti, hanno concluso Andrea Lenzi e Alessio Pellegrini, su Fiat Seicento. Luca Bertolozzi e Walter Ragghianti, il Ciocchetto Event si è concluso dopo dieci prove speciali quando si trovavano in terza posizione di classe A7, su Renault Clio Williams.

Quarta posizione di classe Rally4/R2 per Samuele Pellegrino, copilota che ha affrontato i sedici tratti cronometrati su Peugeot 208. Terza posizione di A6 per Lorenzo Fratta, su Citroën Saxo, posizione che ha conquistato – in classe A5 – anche Roberto Micalizzi, su Rover MG ZR 105.

[gabriele michi]