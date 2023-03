JOLLY RACING TEAM IN FORZE AL RALLY IL CIOCCO: GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’APERTURA DEL “TRICOLORE”

La scuderia valdinievolina presente all’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally e della Coppa Rally di Zona. Grande attesa per la performance di Gianandrea Pisani, atteso al confronto valido per il campionato a due ruote motrici

LARCIANO. Saranno dodici, gli equipaggi chiamati a difendere i colori di Jolly Racing Team al Rally Il Ciocco.

Sulle strade di Mediavalle e Garfagnana, scatterà il semaforo verde al Campionato Italiano Assoluto Rally di Gianandrea Pisani, pilota interessato dal confronto a due ruote motrici sulla Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione dal team Laserprom 015 e condivisa con il copilota Fabrizio Vecoli.

Per il pilota versiliese, l’occasione di ben iniziare un percorso rivolto al vertice del Campionato Italiano Assoluto Due Ruote Motrici. Punterà al Suzuki Rally Trophy Gianandrea Gherardi, atteso sulla Suzuki Swift Sport Hybrid condivisa con l’esperto Sandro Sanesi.

Cento, i chilometri previsti dal format tricolore, cornice che coinvolgerà anche il locale Giuseppe Carli, atteso su Peugeot 208 R2 con Sabrina Cintolesi.

Importante anche la rappresentanza sulle strade dell’appuntamento valido come apertura della Coppa Rally di Zona, con Luca Panzani tra gli accreditati alla vittoria assoluta, da condividere con il copilota Daniele Spina, alla prima collaborazione con il driver. Attesa per il debutto di Marco Ramacciotti sulla Skoda Fabia Rally2 di MM Motorsport, affiancato da Filippo Caturegli. Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio vedrà, tra i suoi prestigiosi paddock, anche quello del team Laserprom 015 che – oltre ad assecondare Gianandrea Pisani – schiererà con i colori di Jolly Racing Team anche la Renault Clio S1600 di Stefano Leporatti e Maurizio Maccioni e la Renault Clio Williams di Fabio Spinelli e Simone Gabbricci.

A rappresentare la scuderia larcianese nella classe Rally5 saranno Giacomo Martinelli e Carlotta Dallai, su Renault Clio Rally5. Seconda opportunità al volante della Peugeot 208 R2 per Giacomo Franceschini, affiancato da Dario Giacomelli.

Sempre sulle caratteristiche della Peugeot 208 R2 farà leva l’equipaggio “rosa” di Jolly Racing Team, quello composto da Chiara Galli e Tania Bernardi mentre, nella classe Rally4, riflettori puntati sulla performance di Giacomo Vargiu e Luca Macrini, attesi su Peugeot 208.

A Roberto Vannini l’onere di tenere alta la bandierga del sodalizio nella classe N2, sulla Peugeot 106 condivisa con Alessandro Forni. Nutrita anche la rappresentanza in gara da parte dei copiloti portacolori: Simone Brachi, Roberto Micalizzi, Nicolò Micheletti e Lorenzo Fratta. Per Luca Guglielmetti, invece, il weekend proporrà l’agonismo del Campionato Europeo Rally, in scena a Fafe, in Portogallo.

[gabriele michi]