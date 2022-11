JOLLY RACING TEAM SUL PODIO “RALLY 4” DEL RALLY DELLE MARCHE: CONFERME TRICOLORI PER SIMONE BARONCELLI

La scuderia larcianese protagonista nella penultima manche del Campionato Italiano Rally Terra, sui fondi sterrati della provincia di Macerata, con il portacolori terzo di classe su Peugeot 208 Rally4 e con Gianandrea Gherardi, quarto nella Suzuki Rally Cup. Podio di classe conquistato anche da Davide Centini, terzo su Renault Clio Rally5 al Vedovati Special Circuit.

LARCIANO. É un brindisi carico di soddisfazione, quello che ha coinvolto Jolly Racing Team sulla pedana d’arrivo del Rally delle Marche, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra svoltosi nel fine settimana in provincia di Macerata. La scuderia pistoiese, rappresentata da due equipaggi portacolori, si è elevata in terza posizione di classe Rally4 con Simone Baroncelli, pilota che ha confermato il trend stagionale conquistando il quarto podio della programmazione sportiva 2022.

Sulle nove prove speciali proposte, condizionate da pioggia nel loro ultimo giro e condivise con la copilota Sofia D’Ambrosio sulla Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione dal team GF Racing, il driver montalese ha espresso una performance crescente, valsa il raggiungimento della terza posizione tra le vetture a due ruote motrici.

Sulle strade del Tricolore Rally Terra ha confermato la seconda posizione di campionato tra gli Under 25 Gianandrea Gherardi, affiancato sulla Suzuki Swift Sport Hybrid da Sandro Sanesi. Il portacolori di Jolly Racing Team ha concluso in quarta posizione l’ultimo appuntamento del monomarca, terzo tra gli interpreti della classe.

La scuderia larcianese è stata degnamente rappresentata anche sulle strade dello Special Rally Circuit, contesto che ha reso protagonisti – sull’asfalto dell’Autodromo di Monza – Davide Centini e Marco Berti, terzi di classe su Renault Clio Rally5.

Il pilota, alla prima esperienza sulla vettura, è stato rallentato da una errata scelta di gomme, particolare che non ha tuttavia ridimensionato la bontà della condotta. Un contesto esclusivo, quello offerto dal tracciato brianzolo, ambientazione di un risultato gratificante per equipaggio e scuderia.

[gabriele michi]