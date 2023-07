JOLLY RACING TEAM SUL PODIO “SCUDERIE” DELLA COPPA CITTÀ DI LUCCA

La scuderia valdinievolina, seconda nel confronto a squadre, consolida il vertice nella classifica della Coppa Rally di Zona 6.

LARCIANO. Jolly Racing Team si è confermata protagonista negli equilibri espressi dalla Coppa Rally di Zona 6. La scuderia larcianese, presente sulla pedana di partenza della Coppa Città di Lucca con tredici equipaggi, ha concluso in seconda posizione il confronto che l’ha contrapposta ad altre quattordici squadre, sull’asfalto proposto dalla Coppa Città di Lucca. Chilometri che hanno confermato la leadership del sodalizio nella classifica di campionato, quella che assegnerà la Coppa Scuderie 2023.

A vincere la classe S1600 è stato Luca Bertolozzi, pilota che ha debuttato al volante della Renault Clio S1600 condividendo con Chiara Lombardi l’esperienza e precedendo il compagno di squadra Stefano Leporatti, su un esemplare “gemello” che ha visto sul sedile destro Maurizio Maccioni. Entrambe le vetture sono state schierate dal team “di casa”, la larcianese Laserprom 015. In quarta piazza, anch’egli su Renault Clio S1600, ha concluso Gianfranco Masi, tornato all’agonismo dopo nove mesi di inattività ed assistito alle note da Sabrina Cintolesi. Settima piazza nell’affollata classe Rally4/R2 per Mirco Bigogna e Daniel Bartolotti seguiti, in nona posizione, da Giuseppe e Simone Carli anch’egli, come gran parte dei protagonisti della classe, su Peugeot 208.

Vittoria nella classe Rally5 per il montalese Giacomo Martinelli, affiancato da Carlotta Dallai sulla Renault Clio Rally5 mentre, a raggiungere l’obiettivo “pedana d’arrivo” è stato Stefano Pardini, sulla Renault Clio RS solitamente utilizzata dal figlio negli appuntamenti “di zona” e condivisa con Giancarlo Frati. Grande, l’agonismo espresso dalla classe A0, categoria che ha visto dodici Fiat Seicento alla partenza: in ottava posizione hanno concluso Marco Carli e Giordano Belluomini seguiti, in nona piazza, da Fabrizio Marzico e Nicola Perrone.

Tra i copiloti in gara, terzo nella classe Rally4/R2 ha concluso Lorenzo Fratta, sesto nella stessa categoria Dario Giacomelli, al fianco di Giacomo Franceschini su Peugeot 208 e, su Citroën C2 R2, secondo di classe A5 si è congedato Roberto Micalizzi, su Rover MG.

Ottavo, nella bagarre proposta dalla Suzuki Rally Cup ed ambientata sulle strade del Rally Lana, a Biella, ha concluso Sandro Sanesi, copilota di Jolly Racing Team impegnato nell’appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Asfalto.

[gabriele michi]