JOLLY RACING TEAM TRA CIOCCHETTI EVENT E PREALPI MASTER SHOW: LA SCUDERIA PISTOIESE IN EVIDENZA ALL’EPILOGO STAGIONALE

La scuderia larcianese si congeda al Ciocchetto Event come terza scuderia classificata e dal Prealpi Master Show con le buone sensazioni espresse dai suoi portacolori

LARCIANO. È in linea con il trend che ne ha contraddistinto la stagione sportiva, l’epilogo della programmazione di Jolly Racing Team. La scuderia larcianese, rappresentata sulle strade di Ciocchetto Event e Prealpi Master Show, si è congedata dal 2022 “rallistico” conquistando la terza posizione nel confronto a squadre dell’appuntamento svoltosi all’interno della tenuta Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli. A garantire il risultato sono state le performance dei portacolori impegnati in gara, protagonisti dell’ultima chiamata dell’anno.

Quattordicesima posizione assoluta per Alessandro Bindi, tornato al volante della Skoda Fabia Rally2 e condivisa con Sandro Sanesi. Una performance convincente, quella del pilota versiliese, espressa su chilometri condizionati da un fondo reso viscido dalle precipitazioni atmosferiche dei giorni precedenti la partenza di gara.

Primato di classe K10 per Luca Bertolozzi e Gianandrea Pisani, con l’equipaggio confermato spettacolare sui sedili della Peugeot 106 Kit, tra l’altro diciannovesima assoluta. Terza posizione di classe Rally4 la Peugeot 208 R2 di Mirco Bigogna e Daniel Bartolotti, equipaggio che ha conquistato il podio a conclusione di un acceso confronto con le ben più prestazionali vetture turbo, riferimento della categoria. Un altro podio ha contraddistinto la stagione sportiva di Luca Bazzano e Valentina Gaffi, secondi di classe N3 su Renault Clio RS. Un risultato in linea con quanto concretizzato ad inizio stagione, sulle strade del Rally Il Ciocco, contesto che li aveva visti in terza piazza. Sesta posizione di classe A7 per Daniele Spina, all’esordio sulla Renault Clio Williams condivisa con Luca Panzani. Seconda posizione di classe N1 per Daniele Benedetti e Gabriele Dini, su Rover MG ZR 105 mentre – in ottava posizione di Rally4 – si sono classificati Giuseppe Carli e Cinzia Maddaleni, su Peugeot 208 R2.

Jolly Racing Team è stata degnamente rappresentata anche sulle strade del Prealpi Master Show. Quarta di classe Rally4, confronto che vedeva alla partenza ben trentotto equipaggi, la Peugeot 208 di Lorenzo e Cosimo Ancillotti, terzi nel Raggruppamento D di Pirelli e Raceday. Quarta posizione di classe N2 per Luca Ragghianti e Fabrizio Vecoli, in gara su Peugeot 106.

Prima esperienza da copilota per Simone Baroncelli, quarto classificato sulla Renault Clio Rally5 di Filippo Nannetti. Una chiamata “last-minute” per il driver montalese, in sostituzione dell’abituale copilota del driver.

[gabriele michi]