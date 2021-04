“KEEP CLEAN AND RUN”. PULISCI E CORRI ARRIVA AD ABETONE-CUTIGLIANO SUI SENTIERI DELLA LINEA GOTICA

La terza tappa della manifestazione podistica, arrivata alla 7a edizione, si terrà nel Comune montano il 25 aprile

ABETONE-CUTIGLIANO. Il Comune di Abetone Cutigliano ospiterà la terza tappa della manifestazione podistica “Keep Clean and Run – Pulisci e corri”, arrivata alla 7a edizione, che si terrà nei giorni dal 23 al 29 aprile 2021.

Caratteristica della corsa è quella di compiere azioni di pulizia raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo il percorso incontrato e sensibilizzato migliaia di persone sul tema del crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia.

Il messaggio che il Kcr vuole lanciare è chiaro: il malcostume del littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra.

L’edizione del del 2021 promuoverà nuovamente un messaggio di pace e sostenibilità.

Kcr21 prenderà il via venerdì 23 aprile 2021 da Montignoso, per concludersi giovedì 29 aprile a Rimini, 416 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici), con 37.000 metri di dislivello positivo, ripercorrendo la Linea Gotica.

Gli atleti incontreranno gli amministratori locali e, dove possibile, verranno organizzati eventi dimostrativi di pulizia del territorio e/o incontri con i cittadini presenti.

La corsa farà tappa a Cutigliano domenica 25 aprile.

Marco Ferrari

