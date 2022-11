KICKBOXING, AL CAMPIONATO REGIONALE STILLIAN SHEHU SI LAUREA CAMPIONE

Lo scorso fine settimana al centro sportivo “Nesti” di Bagnolo si è disputata l’importante competizione che ha visto tanta partecipazione ed entusiasmo

MONTEMURLO. Grande successo e partecipazione per il campionato regionale di Kickboxing, che si è svolto lo scorso fine settimana a Bagnolo al centro sportivo comunale “Nesti” di via Micca. Stilian Shehu si è laureato campione regionale di Kickboxing nella sua categoria.

Un grande soddisfazione per la società pratese Kai Muay,che solo la settimana scorsa aveva ottenuto un altro successo regionale con Nembi. La manifestazione, organizzata dal kaimuay con il patrocinio del Comune, ha visto ben 36 atleti della società pratese avvicendarsi in percorsi gioco, match dimostrativi ed incontri sul tatami e sul ring.

La mattina si sono svolte le dimostrazioni e gli incontri rivolti ai bambini fino ai 12 anni di età nella gara denominata Mega Punch Heroes 13. I genitori hanno potuto vedere tutti giovani atleti mettersi in gioco sia su percorsi specifici, sia su incontri di kickboxing senza verdetto. Ha partecipato alla giornata l’assessore allo sport di Montemurlo, Valentina Vespi che ha portato il saluto da parte del sindaco Simone Calamai. Madrina della gara è stata la campionessa di Muay Thai, la montemurlese Emily Wahby

Al pomeriggio invece è andata in scena la kermesse regionale di kickboxing anticipata da una serie di incontri a contatto leggero dove ragazzi a partire dai 13 anni hanno fatto il loro debutto. Gran finale per la serata dove nella gara a contatto pieno, Shehu Stilian ha vinto il titolo grazie ad un match in crescendo fin dal primo round.

Ha affrontato un avversario molto duro ma è riuscito durante tutto l’incontro a prendere le misure ed a mettere a segno i colpi vincenti che lo hanno laureato campione regionale.

