kurtura. UN DANTE NELLA TENEBRA PIÙ SCURA “CHE NEL PENSIER RINNOVA LA PAURA”

COME PIERINO DISSE ALL’INSEGNANTE:

« FA LA LUCE IL MI’ BABBO: E NE FA TANTE » ***



«Tra le cose miglior della Gargini

– dice il Landi – c’è stata la serata

interamente a Dante dedicata:

prodighi e avari, alé! Grandi e piccini».

Alla Rocca cinquanta cittadini

a godersi la bella chiacchierata:

ma era tutto nel bujo. Ahimè, scordata

s’eran la luce e tutti i lampioncini.

Allora a star con Dante eran gli avari

ch’han risparmiato i dindi della luce

per un “corto braccìn” che non ha pari?

Paréva troppo, il buio, infino al Duce,

concittadìn di quei geniacci rari:

ma taci, lingua mia, che taglia e cuce!

Stàttene zitta e puce!

La notte illuminar potéano a mille,

di Montaletto usando le faìlle.

Si sa che, nelle ville,

quando qualcuno ’un c’ha nulla da fare,

chi sega le catén, può illuminare.

E, tanto per parlare:

non è che il Landi voglia far da bàlia.

Ma ’un fate Dante quando giòa l’Italia!

Faìlla da Montallètto

Tromboviolinista Provètto