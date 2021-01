L ’ARTE DI FARE IMPRESA. AL VIA IL CICLO DI WEBINAR DEL MOVIMENTO GIOVANI DI CONFARTIGIANATO

Stasera martedì 26 gennaio alle ore 21 diretta facebook

PISTOIA. Il Movimento Giovani di Confartigianato Imprese Pistoia lancia il ciclo di webinar, sotto forma di diretta facebook, denominato L’Arte di Fare Impresa.

L’iniziativa è da considerarsi un vero e proprio manuale dell’imprenditore utile agli imprenditori, o aspiranti tali, ad affrontare la quotidianItà. Nel corso degli incontri, a cadenza mensile, saranno trattate diverse materie quali: fiscale, innovazione, credito, marketing digitale e uso dei social, gestione d’impresa, assicurazione, gestione dello stress da pandemia.

Le dirette facebook, della durata di un’ora, saranno gestite da personale qualificato e moderate dal Presidente del Movimento Giovani, Giancarlo Mannini.

Con questa iniziativa, promossa dal Movimento Giovani, Confartigianato Imprese Pistoia illustrerà il proprio ruolo, le opportunità ed i vantaggi per gli associati. Un luogo, quello dell’Associazione, dove le aziende/persone possono confrontarsi, condividere esperienze ed aumentare le proprie competenze.

A fare gli onori di casa per il primo incontro in programma stasera martedì 26 gennaio alle ore 21, il Presidente Movimento Giovani di Confartigianato Pistoia Giancarlo Mannini che avrà come ospiti Alice Zamboni e Nedo Baglioni rispettivamente Presidente Movimento Giovani di Confartigianato Bergamo e di Confartigianato Toscana

Ad illustrare l’inizio di un nuovo percorso d’impresa per giovani aspiranti imprenditori ci penseranno Pierpaolo Tasselli – responsabile ufficio Tributario e Massimo Bianchi – ufficio Categorie, modera il Responsabile dell’ufficio Categorie Marco Nannini.

