la battutaccia. CHER, CER D’AGLIANA, CERa DA SCARPE E “C’ERA UNA VOLTA CECCO RIVOLTA”

Forza Agliana Piana pistoiese per la Toscana, mossa da Alfredo Fabrizio Nerozzi, è attesa alla prova al consiglio comunale della “maggioranza di Nonno Nanni”

Nerozzi … nel prossimo consiglio si presenterà per la prima volta in rappresentanza della nuova li­sta civica “Forza Agliana Piana pistoiese per la Toscana”. «In particolare … in ma­teria di transizione ecologica, mia specifica delega, a partire dalla realizzazione della Comu­nità energetica rinnovabile aglianese, spero in un celere ri­scontro dell’ufficio competen­te, sull’incarico per la realizza­zione di fattibilità tecnico-eco­nomica del progetto.

La Piera Salvi della Nazione ci avvisa delle intenzioni del Nerozzi: niente comu­nità energetica rinnovabile, niente voto per tenere in piedi la maggioranza del ruminante flaccida e melmiforme come lo stracchino di Nonno Nanni.

«Nell’ufficio comunale compe­tente – osserva Nerozzi – da me­si sono depositati quattro pre­ventivi, ma a oggi né il sindaco, né il vicesindaco e neppure io, abbiamo riscontro del lavoro eseguito, sebbene sia una priori­tà nota per l’amministrazione comunale e tutta la cittadinan­za», continua a scrivere la Salvi.

La famosa Cer, comunità energetica rinnovabile, rischia di affondare perché dei preventivi si sono perse le tracce? Il primo a non saperne niente è lui, il sindaco che, nonostante i suoi malanni psico-fisici, quando s’accosta a un tavolo dove si pappa, dimentica di essere epigastràlgico con tendenza alla sciolta.

Mi sentirei di dire, però, al Nerozzi, di non preoccuparsi troppo se gli uffici comunali aglianesi – quelli dove succede di tutto, compreso il fatto che qualche dipendente ficca il naso anche nei sistemi informatici dell’ente e poi scrive lettere anonime –; se gli uffici comunali aglianesi, dicevo, hanno accantonato il progetto Cer.

Ad Agliana sarà sempre possibile realizzare una Cer (Comunione & Ricreazione) grazie all’impegno di Porta Aperta, tutelata anche da magistrati progressisti pistoiesi che tifano Terra Aperta.

Quanto alla comunità energetica rinnovabile, se non fosse possibile realizzarla con i progetti in stallo in Comune, basterà ricorrere a un uso potenziato dell’inceneritore, che potrà trasformare in energia elettrica superpulita, la famosa segatura che costituisce il nucleo produttivo del ciottolo-pensiero; e tutte le teste-di-legno della maggioranza stracchino di Nonno Nanni.

È tutta roba rinnovabile e garantita. Perché, bruciato un Pedrito e un Assessor Segatura, sai quanti ne rinascono, spontaneamente, nel paese di Magnino Magni dove i comandanti dei vigili si fanno e si disfanno a seconda dei casi e delle persone, a suon di lettere anonime all’Aveta; di intrusioni di dipendenti nel sistema informatico del Comune e di “tubate, fratres” generosamente distribuite per strada da chi, come mestiere, meglio sarebbe se facesse lo chef delle linguine (culilingue) alla bottarga sarda?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]