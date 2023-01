la battutaccia. LA “IENA RIDENS IRRIDENS RIDICULA” CHE STRINGE LA MANO AL NEROZZI, CI FA TORNARE IN MENTE UN EGNAZIO FAMOSO PERCULÀTO DAL POETA LATINO CATULLO…

Egnatius, quod candidos habet dentes, renidet usque quaque. Si ad rei ventum est subsellium, cum orator excitat fletum, renidet ille; si ad pii rogum fili lugetur, orba cum flet unicum mater, renidet ille. Quidquid est, ubicumque est, quodcumque agit, renidet: hunc habet morbum, neque elegantem, ut arbitror, neque urbanum. Quare monendum est te mihi, bone Egnati. Si urbanus esses aut Sabinus aut Tiburs aut pinguis Umber aut obesus Etruscus aut Lanuvinus ater atque dentatus aut Transpadanus, ut meos quoque attingam, aut quilubet, qui puriter lavit dentes, tamen renidere usque quaque te nollem: nam risu inepto res ineptior nulla est. nunc Celtiber es: Celtiberia in terra, quod quisque minxit, hoc sibi solet mane dentem atque russam defricare gingivam, ut quo iste vester expolitior dens est, hoc te amplius bibisse praedicet loti.

Egnazio, poiché candidi ha i denti, sorride sempre. Se siamo giunti dinanzi al banco del reo, mentre l’avvocato cerca di far piangere, lui ride; dinanzi alla pira di un amoroso figlio tutti in lacrime, mentre la madre, sola, piange l’unico figlio, lui ride. Qualunque cosa sia, dovunque sia, qualsiasi cosa faccia, ride: ha questo morbo, non elegante, penso, né civile. Così devo avvertirti, o buon Egnazio. Se tu fossi uno bene educato o un Sabino o uno di Tivoli o un Umbro tondo od un Etrusco obeso o un Lanuvino abbronzato e coi dentoni o un Transpadano, per dire anche dei miei concittadini, o chiunque, che si lava i denti in modo pulito, pur con ciò non vorrei tu sorridessi di continuo: infatti non c’è niente di più stupido del ridere da stupidi. Ma ora tu sei di Spagna: e in terra ispanica, quel che ciascun pisciò, suole con esso, all’alba, sciacquarsi il dente e la gengiva rossa, sicché quanto più bianco è il vostro dente, tanto più ci dirà che hai usato piscio.