la battutaccia. MA TOCCARE I MORTI È MEGLIO CHE PESTARE UNA MINA ANTIUOMO, VERO?

GUERRA CHIMICO-BATTERIOLOGICA

A fine anno doveva esserci la chiusura di tutto l’ambaradan… dato che il don si è fregato di tutto, ma l’altra mattina abbiamo visto arrivare furgoni Alia, due macchine di vigili urbani e una macchina dell’Asl.

Invece di prendere al balzo questa occasione per mettere con le spalle al muro prefetto e procura, il sindaco – dicono – pur mandando il conto al prete, ha fatto intervenire questa squadra Alia per ripulire tutto.

Che giochi! Domani chiederemo come intendono intervenire per il puzzo che si sente dato che Alia non serve.

Per la cronaca uno dei due gabinetti funzionanti si è otturato e qua non si respira…