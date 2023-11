la battutaccia. O ROMITINO, NELLA TRAGEDIA PETROLINI NON AVREBBE SAPUTO FAR DI MEGLIO!

Alluvione del 4 novembre, stessa data di quella del 1966 a Firenze. Ma lui è orgoglioso e la spara: «Quarrata è forte e risorgerà più forte e più bella che mai!»

Romitino, come Galbani, vuol dire fiducia

A SENTIR ROMITI E GIANI

C’È DA BATTERSI LE MANI

(in capo)

Prima un po’ di trionfalismo di quello adatto al sindaco apparente (quello vero, lo sappiamo, è Mazzanti mascherato da presidente del consiglio comunale, assente dal luogo del delitto). Poi due battute di Giani, lo scuotitor di testa che minaccia i sindaci con un «guai a chi mi porterà…» e sottolineiamo il mi che privatizza la stessa Regione in capo al suo presidente, devotissimo della Vergine di Montenero. Tutte bufale della politica. È da sempre che le amministrazioni comunali fanno come il Conto Arancio di Elio, «quel che cazzo vogliono»; e che le maggioranze (di sinistra da sempre in Toscana) gli lasciano fare «quel che cazzo vogliono». Da ambedue questi personaggi – Romiti e Giani – non c’era da aspettarsi di meglio e di più. E su Quarrata basta vedere la cementificazione delle aree collinari del Montalbano a sud, e della piana sotto-argine a nord, nei decenni che partono dal 1975 in poi, dall’inizio, cioè, della gestione di sinistra. Ma se ci azzardiamo a fare qualche osservazione, noi di Linea Libera finiamo sùbito agli arresti domiciliari, perché tutto deve restare com’è; e il potere sorregge e rinforza il potere, il malgoverno, le «prossimità sociali» di sponsor, fiancheggiatori e amici della mala gestione pubblica.

Parola della procura della repubblica di Tommaso Coletta, il pubblico ministero che lavora per la «gente comune», ma che salva solo i sangui nobili, tipo quelli targati Luca Turco.

Del resto gli uomini (?) che non leggono mai le carte e non intendono farlo violando allegramente l’art. 358 cpp, non gli mancano.

Tom Col ne ha ben 7, come i famosi peccati capitali.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]