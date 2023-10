la battutaccia. ROMITI TORNA FANCIULLO PER ESSERE IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DEI CIELI?

Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete in paradiso»

ROMITI, IN PARADISO CI VA SOLO

CHI FA DAVVERO IL BRAVO E BUON FIGLIOLO

MA CHI D’ESTATE BLATERA E D’INVERNO

FINISCE AD ARROSTIRE NELL’INFERNO

È per questo che il Romitino è sempre in mezzo ai bambini. Crede infatti che la loro virtù possa trasmettersi per contatto anche alla sua persona. Ma finché non tornerà bambino rispettando le leggi e facendole rispettare come si deve anche ai suoi impiegati corrotti e infedeli, pur se può godere dell’appoggio e degli occhi chiusi di tutta la procura di Pistoia, dovrà farsi una ragione e capire che gli uomini saranno riconosciuti dalle loro azioni. E se le loro azioni non sono buone, neppure gli uomini lo saranno. E finiranno tutti nella Geenna. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Mazzanti.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Non bisogna temere le «autorità costituite» se agiscono senza riguardo per le leggi, perché non si deve più rispetto a un uomo che alla verità. Cosa che la procura di Pistoia non vuole sentirsi dire perché presume di essere di stirpe divina