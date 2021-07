LA BOCCIOFILA “PIETRO VANNUCCI” VINCE TUTTO AL GIUGNO AGLIANESE E A MALISETI

Diego Marino, 24 anni, vince il torneo di Agliana e il torneo a coppie di Maliseti

MONTEMURLO. La bocciofila “Pietro Vannucci” di Montemurlo fa incetta di trofei. Con la ripresa delle attività sportive, dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, gli atleti montemurlesi hanno avuto modo di mostrare il loro valore nelle competizioni di bocce che si sono svolte in zona. In particolare il giovane Diego Marino (24 anni) si è imposto al Torneo del Giugno Aglianese, dov’è arrivato in finale insieme ad altri due montemurlesi, Giovanni Mazzanti (77 anni) e Tommaso Malinconi (23 anni), e al Torneo di Maliseti a coppie, primo classificato.

Grande la soddisfazione del presidente della bocciofila, Giovannangelo Baldini che dice: «Finalmente, dopo tanti mesi, torniamo a giocare. La nostra bocciofila ha 60 tesserati e Diego Marino e Tommaso Malinconi sono i più giovani. Le vittorie di Diego ci riempiono di soddisfazione, anche se per noi rimane importante poter tornare a incontrarsi e a stare insieme alla bocciofila».

Anche il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport, Valentina Vespi hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti della bocciofila e per la ripresa dell’attività sportiva.

[masi— comune di montemurlo]