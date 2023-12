LA BRIGATA DEL LEONCINO PROSEGUE IL PROGETTO “ACCADEMIE”

Domani venerdì 15 in sala Maggiore interverranno Lucinda Spera e Claudia Tarallo

PISTOIA. La Brigata del Leoncino organizza per domani venerdì 15 Dicembre il secondo incontro pubblico del Progetto “Accademie”.

Il Progetto Accademie è un progetto di studio, promosso dalla Brigata del Leoncino, con la compartecipazione del Comune di Pistoia e il contributo della Fondazione Giorgio Tesi, che prevede la la realizzazione di un ciclo di incontri che prenderanno in esame la storia e l’attività delle circa venti Accademie che nei secoli XVI-XIX hanno rappresentato a Pistoia un aspetto fondamentale della cultura.

Al progetto partecipano studiosi appartenenti all’ambito universitario nazionale e locale. Lo studio sarà esteso anche alle analoghe istituzioni culturali di altre città, in particolare della Toscana.

Alla fine del ciclo di incontri si prevede la realizzazione di un volume, che sarà curato da Maria Valbonesi e da Anna Agostini.

Ad aprire l’iniziativa sono previsti interventi a carattere generale sulla storia dell’accademia in Italia, sulle accademie toscane e un focus sulle accademie fiorentine.

L’incontro in programma Venerdì 15 Dicembre alle ore 17, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, vedrà la partecipazione di Lucinda Spera (Università per Stranieri di Siena, CISS) su Le accademie del Seicento: reti intellettuali e Repubblica delle lettere, e di Claudia Tarallo (Università per Stranieri di Siena) su Le accademie toscane: nuovi strumenti di ricerca. Coordina Anna Agostini. Previsto il saluto del sindaco Tomasi. Le date degli altri interventi saranno comunicate successivamente.

