LA CASA DELLA SALUTE DI PRATO CENTRO EST È OPERATIVA CON LA MEDICINA DI GRUPPO

PRATO. La Casa della Salute Prato Centro Est in via Fra’ Bartolomeo 48 è operativa con la medicina di gruppo e le attività amministrative. Il servizio di assistenza infermieristica domiciliare nel Comune di Prato è presente in tre sedi distrettuali: Prato centro est; Prato nord e Prato sud h12 da lunedì a domenica come nelle altre sedi dell’area pratese.

La Casa della salute di Prato Centro est, inaugurata lo scorso luglio, rappresenta un punto di riferimento importante per i cittadini; assicura attività organizzate in una logica di continuità assistenziale e favorisce l’orientamento sui percorsi di cura più appropriati.

Questi i servizi e le attività inizialmente presenti:

Medicina di gruppo: Per garantire un ulteriore miglioramento del servizio ai cittadini, soprattutto in termini di disponibilità e continuità dell’assistenza, 14 Medici di Medicina Generale hanno costituito, in stretta collaborazione con la Azienda USL Toscana Centro, una Medicina di Gruppo.

Si tratta di una forma organizzativa caratterizzata da una sede unica di lavoro con studi medici periferici collegati in rete oltre che per la presenza di personale di segreteria dedicato, in un’ottica di massima integrazione con le altre professionalità presenti nella Casa della Salute, che consentirà un’ efficace risposta alla domanda di salute degli assistiti.

I medici di medicina generale che hanno scelto questa modalità di lavoro svolgeranno la propria attività nella Casa della salute da lunedì a venerdì’ dalle ore 8 alle ore 20.

Attività amministrative: prenotazione visite ed esami diagnostici, attivazione Tessera Sanitaria. Giorni e orari di apertura della segreteria: dal lunedì a venerdì: 8.00 – 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

Assistenza infermieristica domiciliare: apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 13. Contatti: Tel. 0574 – 807760 – infermieripratocentroest@uslcentro.toscana.it .

Per prelievi domiciliari: infermieridomiciliari.prato@uslcentro.toscana.it

Sedi del servizio di assistenza infermieristica domiciliare

Il servizio per il Comune di Prato è presente, oltre che nella Casa della Salute di Prato Centro Est presso le sedi:

Prato Sud – via Roma 427. Apertura al Pubblico da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 13. Contatti: Tel. 0574 – 807802 presidiosud.prato@uslcentro.toscana.it . Per prelievi domiciliari: infermieridomiciliari.prato@uslcentro.toscana.it

In questa sede gli sportelli delle attività amministrative sono aperti al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00

Prato Nord – via Giubilei, 16. Apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 13. Contatti: Tel. 0574 – 807609 presidio.pratonord@uslcentro.toscana.it . Per prelievi domiciliari: infermieridomiciliari.prato@uslcentro.toscana.it

