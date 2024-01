LA CICLOSTORICA FIRENZE-PISTOIA 1870 FA TAPPA A POGGIO A CAIANO

Domenica 4 febbraio nei giardini della villa medicea l’incontro dei partecipanti con le autorità e i cittadini. Una iniziativa collaterale in programma venerdì 2 febbraio coinvolgerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Mazzei’

POGGIO A CAIANO. Domenica 4 febbraio è in programma la ciclostorica “Firenze – Pistoia 1870”, per rievocare la prima corsa ciclistica su strada che fu disputata nel nostro Paese. Era il 2 febbraio 1870.

Alle ore 9 dal parco delle Cascine a Firenze partenza della corsa preceduta da 19 partecipanti proprio come nel 1870. Alle 10,30 è prevista la tappa a Poggio a Caiano presso i giardini della villa medicea dove i partecipanti incontreranno le autorità e la cittadinanza.

L’arrivo, poi, a Pistoia in piazza del Duomo (previsto per le 12) dopo i 33 chilometri, come quelli percorsi dai ciclisti nel 1870.

I 19 ciclisti saranno seguiti da un gruppo di ex campioni e vecchie glorie del ciclismo, da un gruppo di appassionati anche loro con bici ed abbigliamento d’epoca. E poi ci saranno auto dello stesso periodo storico nel quale si svolse la prima ‘Firenze – Pistoia’ e, nel tratto prima dell’arrivo a Pistoia, carrozze d’epoca trainate da cavalli.

Come iniziativa collaterale a Poggio a Caiano, venerdì 2 febbraio alle ore 10 nella sala Tribolo delle Scuderie medicee incontro sulla “Firenze – Pistoia” raccontata agli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Mazzei’. Interverranno l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi, l’assessore allo sport Piero Baroncelli, il giornalista sportivo Stefano Fiori, Marco Giachi ingegnere specializzato in aerodinamica applicata al ciclismo, Salvatore Conte consigliere associazione Uiset, Giovanni Nencini scrittore e figlio del ciclista Gastone Nencini.

