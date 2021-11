LA CITTÀ TEDESCA DI REUTLINGEN HA DONATO MATERIALE SCOLASTICO AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO CAMPOSAMPIERO

Al Centro presente alle Fornaci è stato consegnato, materiale di cancelleria (penne, matite, astucci, blocchi e altro) raccolto con il contributo di molti cittadini del comune tedesco

PISTOIA. Nei giorni scorsi, la cittadina tedesca di Reutlingen ha donato materiale scolastico al centro socio educativo del Comune di Pistoia ‘Camposampiero’.

Il patto di amicizia che lega da tempo le due città europee prosegue, dunque, nell’intento di alimentare continui scambi culturali, rapporti di conoscenza e sostegno reciproci.

Al Centro presente alle Fornaci è stato consegnato, dunque, materiale di cancelleria (penne, matite, astucci, blocchi e altro) raccolto con il contributo di molti cittadini del comune tedesco, iniziativa portata avanti anche grazie alla collaborazione dell’associazione culturale Italo-tedesca Stammtisch che ha sede a Pistoia.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente dell’Associazione Amicizia Pistoia-Reutlingen Thomas Becker, i rappresentanti dell’Associazione Italo-Tedesca Stammtisch di Pistoia e della Fondazione Vivarelli.

Dopo una breve introduzione da parte di Becker e le parole di ringraziamento del primo cittadino, è stata scattata una foto di gruppo e i ragazzi del centro hanno proposto una visita ai locali del doposcuola da loro frequentato.

Attraverso la campagna di raccolta fondi, la cittadinanza di Reutlingen ha voluto dunque rinnovare la propria vicinanza alle famiglie pistoiesi con figli che frequentano le scuole dell’obbligo e che al momento si trovano in una situazione di disagio economico a causa degli effetti prodotti dalla pandemia.

Il centro Camposampiero, che ospita circa 35 bambini in età della scuola dell’obbligo, è uno spazio pomeridiano in rete con i servizi scolastici e sociali dove i bimbi, accompagnati da educatori specializzati, possono svolgere attività di socializzazione e sostegno scolastico, ampliando in particolare le loro competenze relazionali.

