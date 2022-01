la civiltà del mulino bianco. BARTOLOMEI ACCECATO DALL’ODIO ANTI-GREEN? MACCHÉ. SOLO VITTIMA DELLA SUA NATURALE AMBIGUITÀ DEMOCRISTIANA…

Voi, come gli altri, siete stranamente fuori dal vivere quotidiano e non ve ne siete accorti, siete dei “bertinullam” senza palle e protesi solo alla riconferma elettorale. Siete talmente protesi ad accattare voti, che il tuo maldestro commento – che ti potrà costare caro – anche se comprensibile, tale non lo diventa…

COSA FANNO I PARLAMENTARI?

PENSAN SOLO A FAR DENARI?

ALESSIO, adesso ti fanno “nero”. Chi? Gli amici di quel delinquente che plaudiva i carri armati sovietici in Ungheria, gli amici di quel farabutto che ha fatto il magistrato per un brevissimo periodo – il tempo per fare assassinare 5/6/7 persone – e progredire in carriera senza esercitare ma progredendo in carriera politica e coniò il detto: “Senza se e senza ma”. Mi dimenticavo: anche quel transgender della politica con i capelli bianchi che non profferisce parola dinnanzi ad una magistratura marcia e corrotta della quale è democraticamente il capo.

Il problema è che siete, eravate, venuti per cambiare e non avete cambiato un cazzo. Piccoli borghesi, magari con le tasche pienotte, politicamente corretti e talmente corretti da non rendervi conto che Pistoia voleva altro; anche se state provando a farlo.

Cerco di spiegarmi: adesso si nominerà il nuovo presidente della repubblica (tutto in minuscolo) e nella nostra provincia abbiamo quattro elettori deputati all’uopo.

Uno è dietro ai suoi fallimenti, un altro che ha probabilmente affittato due vetrate in centro per farne un ricettacolo di voti al momento opportuno. Per parità di genere, una che si è saputo essere deputata quando ha pubblicamente riconosciuto di essere lesbica (e chi se ne frega!) ed un’altra della quale sarebbe opportuno chiedere al vigile…

Voi, come gli altri, siete stranamente fuori dal vivere quotidiano e non ve ne siete accorti, siete dei “bertinullam” senza palle e protesi solo alla riconferma elettorale.

Siete talmente protesi ad accattare voti, che il tuo maldestro commento – che ti potrà costare caro – anche se comprensibile, tale non lo diventa.

Avresti dovuto raffrontare il tuo pensare con quello dei compagni che non hanno il coraggio di dire che i cinesi che sparano a chi viola la “zona rossa”, perché comunisti, fanno bene ed hanno ragione. Là sparano a vista e qui comprano.

Prova a spiegarlo loro. Io posso solo solo spiegarti che un democristiano, nel suo dna, ha solo il tradimento. O il silenzio complice verso le sacre istituzioni che massacrano gli uomini onesti perché tutto cambi affinché tutto resti uguale.

Se frequenti il Comune di Pistoia, sappi che davanti a te non c’è la Storia, c’è un cesso…