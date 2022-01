la civiltà del mulino bianco. MENTRE GLI OPERAI PERDONO IL LAVORO E LO STIPENDIO PERCHÉ NON SI SONO FATTI METTERE LA STELLINA VERDE DEL “GREEN PAZZ”…, SIGNORI, IL TONNO È SERVITO!

UMÌLIATI TU PUR, MA SE TI PENTI

TI SPACCHERANNO A CALCI TUTTI I DENTI

Covid: Lega si dissocia da assessore Pistoia Partito annuncia che prenderà provvedimenti (ANSA) – PISTOIA, 15 GEN – “Le affermazioni espresse dall’assessore Bartolomei sono fuori luogo e gravi, sia nel contenuto che nella forma, e, come Lega, ne prendiamo le distanze e ci dissociamo totalmente da quanto da lui dichiarato”. Così commissario provinciale della Lega di Pistoia Sonia Pira e il deputato e commissario regionale del partito Mario Lolini che annunciano, in una nota, “provvedimenti a riguardo”. (ANSA). ROS-COM 15-GEN-22 18:25

ALESSIO, democristiano da sempre. Da sempre anticomunista. Non hai ancora capito che il muro di Berlino è andato a gambe all’aria e che questo è il mondo in cui non puoi dire ciò che pensi in libertà: altrimenti finisci agli arresti domiciliari, come me.

Tu ti sei sottoposto alle regole sregolate del gioco, perché ti faceva comodo così per la tua voglia di fare politica. Come del resto tutto il consiglio comunale di Pistoia, tutti i parlamentari locali che vanno a scodinzolare a Roma, e quelli che bazzicano Firenze, tutti campati dalle nostre spalle. Infine anche i giornalisti, dal cui dis-ordine un anno fa ho chiesto la disiscrizione: era troppa la puzza che vi aleggiava.

Nessuno di voi, cari democratici dei miei stivali, ha aperto bocca quando un Pm di nome Claudio Curreli, pluri-chiacchierato e dai contorni non del tutto specchiati; un magistrato che aiuta i clandestini a entrare illegalmente in Italia, mi ha fatto schiaffare per 104 giorni agli arresti domiciliari.

Tutti i democratici come voi, degni della famosa citazione dallo Sculacciabuchi da San Rocco: «Fuori del mio culo è fallo!». Eppure sapete tutti, dal primo all’ultimo, dai più puri ai più moralmente marci, che io non sono un delinquente abituale come la giustizia (?) pistoiese vorrebbe molto interessatamente far credere.

Oggi, Alessio, ti càpita – da un’altra angolazione – un po’ la stessa cosa che è capitata a me. Credevi di essere libero in un mondo di servi e di schiavi? Avevi sbagliato: ti eri mimetizzato bene, avevi passato tre, quattro, cinque casacche. Ma all’ultimo tuffo, paf! Saltano i bottoni d’oro della giacca e… fine del… «fare il finocchio col culo degli altri».

Le dittature – di cui fa parte anche la tua Sonia Pira incazzata – si affermano così. Iniziano a insegnarti cosa dire, cosa mangiare, cosa fare, come non offendere, come… credere, obbedire e combattere.

Che vuoi, del resto? Il mondo si divide, diceva Adelchi in Manzoni, in chi fa ingiustizia e in chi la patisce.

La maggior parte dell’umanità la patisce. Una buona parte di essa (i fedeli dei partiti, gli ambiziosi, i corsari, quelli che vedono la Madonna a Medjugorje…) si allinea – come te, che sei andato a tenere il mestolo della polenta. Una minima parte, come me, ritenuta pazza perché si dice che non capsice i rischi a cui va incontro, risponde no, perché è convinta e certa di dover dare retta solo ai propri princìpi e alla propria coscienza.

Quelli che da servi si fanno Kapò dei padroni, al primo errore finiscono giustamente malvisti come e più di noi che sappiamo dire no. Solo che noi viaggiamo a testa alta, mentre gli ex-Kapò devono umiliarsi e chiedere scusa.

Che figura di merda! direbbe quello sventurato di Emilio Fede.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]