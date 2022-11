LA COMUNITÀ ENERGETICA “MONTEMURLO GREEN” CERCA UN GLOBAL PARTNER

Si tratta di un operatore economico a cui affidare la gestione tecnica e amministrativa della Comunità. Per presentare le proposte c’è tempo fino al prossimo 12 dicembre

MONTEMURLO. La Comunità energetica rinnovabile “Montemurlo green”, costituita dal Comune di Montemurlo con la partecipazione di “Energia e comunità”, cerca un global partner a cui affidare la gestione tecnica e amministrativa della Comunità.

Per questo motivo l’associazione della Comunità energetica ha promosso un’indagine esplorativa per l’individuazione dell’operatore economico, cioè una società specializzata che ha il compito di gestire lo sviluppo della comunità, definire il bilanciamento (ad esempio, stabilire di quanti produttori di energia elettrica e quanti consumatori ha bisogno la comunità per funzionare al meglio) e definire insieme ai soci le modalità di distribuzione degli incentivi.

Possono partecipare all’avviso i soggetti iscritti alla Camera di commercio che operano nel settore delle energie rinnovabili e che hanno una comprovata esperienza nella gestione delle Comunità energetiche rinnovabili. Per presentare domanda c’è tempo fino alla mezzanotte del 12 dicembre prossimo.

Il periodo di affidamento del servizio in questione è di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro. Il global partner si dovrà occupare della gestione amministrativa della Comunità energetica, della rendicontazione delle spese e dei ricavi, della stesura dei bilanci, della gestione delle assemblee dei soci della Comunità energetica, della gestione dei rapporti istituzionali con il Gestore Servizi Energetici, compresa la gestione della tariffa incentivante e il supporto nella individuazione di partners a cui i soci della Comunità energetica possano affidarsi per la progettazione, l’installazione e il finanziamento degli impianti.

«Con convinzione andiamo avanti sulla strada della costituzione della Comunità energetica Montemurlo green — spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli — In attesa dei decreti attuativi, vogliamo essere pronti a partire per garantire a imprese e cittadini risparmi sulla bolletta energetica.

La comunità energetica rinnovabile nasce dalla volontà di trovare soluzioni concrete a livello locale per contrastare una dinamica internazionale che ha ripercussioni negative su tutto l’indotto produttivo e sulle famiglie».

L’avviso sarà pubblicato e consultabile sui siti dei soci della Comunità energetica Montemurlo Green, Comune di Montemurlo e Associazione Energia e Comunità.

Eventuali richieste di chiarimento di natura tecnico-amministrativa potranno essere inoltrate all’indirizzo montemurlogreen@comune.montemurlo.po.it

Sempre in tema di risparmio e di sostegno alle fasce di popolazione più deboli, entro la fine del 2022 il Comune di Montemurlo pubblicherà un avviso per aiutare le famiglie a pagare le utenze di luce e gas. Il sindaco Simone Calamai ha deciso di stanziare 90 mila euro come misura concreta per fronteggiare gli effetti della crisi economica.

«Pagare un affitto e far fronte alle utenze oggi diventa sempre più gravoso e come sindaco sento il dovere di essere vicino ai miei concittadini e di garantire la coesione sociale», ha detto Calamai presentando la misura di sostegno.

[masi —comune di montemurlo]