LA COPPA SPORTIVI DI BAGNOLO COMPIE 50 ANNI

MONTEMURLO. Oggi pomeriggio alle ore 14 ritorna una gara storica per Montemurlo, la Coppa Sportivi di Bagnolo che quest’anno compie 50 anni e vede la partecipazione di 255 ciclisti categoria juniores (17- 18 anni), di cui il 70% provenienti da fuori regione, gara valida per il campionato provinciale Juniores.

La partenza è prevista alle ore 14 di fronte al municipio in via Montalese. Anche in questo caso in alcune strade del Comune sarà sospesa temporaneamente la circolazione per consentire il passaggio dei corridori che dovranno percorrere per tre volte il percorso di gara.

Queste le strade interessate dalle limitazioni dalle ore 14 alle 17:via Labriola, via Montalese, via Udine, via A. Moro, via Fratelli Rosselli, rotatoria via E. Berlinguer, via Scarpettini, via Milano, via Cremona,via Venezia, via Terni, rotatoria via Parugiano di Sotto/Via Boito, via Parugiano di Sotto, via dell’Agricoltura, via Labriola (percorso da ripetere dieci volte).

Inoltre i ciclisti per tre volte dovranno percorrere le seguenti strade: via Labriola, via Montalese, via Tito Speri, via Badioli, via della Rocca, via Fratelli Cervi, via Matteotti, via Montalese, via Udine, via A. Moro, via F.lli Rosselli, rotatoria Via E. Berlinguer, via Scarpettini,via Milano, via Cremona, via Venezia, via Terni, rotatoria Via Parugiano di Sotto/Via Boito, via Parugiano di Sotto, via dell’Agricoltura, via Labriola.

