LA CROCE D’ORO DI PRATO FESTEGGIA I 117 ANNI DALLA FONDAZIONE

Nel corso di una cena è stato fatto il punto sulle attività e le prospettive dell’associazione

PRATO. Una cena con volontari, dipendenti e soci per celebrare i 117 anni dalla fondazione dell’associazione. È stato un momento di festa quello vissuto nel salone Zelindo Mannelli dalla Croce d’Oro di Prato che ha organizzato in via Niccoli una iniziativa celebrativa per festeggiare il compleanno dell’associazione. Un modo per incontrarsi, stare insieme e anche per fare il punto su quelle che sono le attività e le prospettive della Croce d’Oro di Prato.

A organizzare la cena sono stati gli stessi volontari dell’associazione che si sono occupati di tutti gli aspetti organizzativi dell’iniziativa. Tanti i presenti per l’occasione, ai quali il presidente uscente Alessandro Coveri ha raccontato come siano “sempre numerosi” i servizi portati avanti dall’associazione di via Niccoli, necessitando così di “un numero sempre maggiore di volontari”.

“La loro presenza al nostro fianco è fondamentale – spiegano Coveri e il vicepresidente Paolo Moscardi —. Noi abbiamo sempre più bisogno di persone che ci aiutino nelle attività quotidiane. Ci basta anche una minima disponibilità. I servizi da svolgere sono quelli classici: per lo più il trasporto sociale e poi c’è la parte relativa all’attività sulle ambulanze.

Le richieste sono tante, così come il numero di pratesi che ormai sa di potere contare sul nostro aiuto. Per questo ci rivolgiamo alla cittadinanza, invitandola ad avvicinarsi al mondo del volontariato”.

Ricordiamo che al momento la Croce d’Oro di Prato può contare sul supporto dei giovani del servizio civile, al cui fianco l’associazione vorrebbe inserire nuovi volontari per potere garantire tutti i servizi e anche un necessario ricambio generazionale. Un tema che sta diventando sempre più centrale per tutto il mondo del volontariato a Prato e in Toscana. Per chi fosse interessato può contattare la Croce d’Oro al numero 0574/26100.

Intanto alla Croce d’Oro di Prato si è tenuta anche l’assemblea dei soci che ha preso atto della scadenza dell’attuale consiglio direttivo guidato da Alessandro Coveri. Adesso verrà convocata una nuova riunione nel corso della quale si procederà con l’elezione del nuovo consiglio e poi del nuovo presidente che resterà in carica per il prossimo quadriennio.

[de biase — croce d’oro prato]