la denuncia. OVATTONI (LEGA): “OCCORRE INTERVENIRE SUBITO ALL’INCROCIO TRA VIA FERRUCCI E VIA VALLA. LE MACCHINE ENTRANO IN CONTROMANO!”

“Bisogna intervenire tempestivamente prima che avvenga l’irreparabile”

PRATO. Ci giungono segnalazioni che all’intersezione tra Via Francesco Ferrucci e Via Lorenzo Valla, zona Farmacia di Mezzana, vi sono stati diversi casi di autovetture che provenienti da Via Ferrucci sono entrate contromano in Via Valla (strada quest’ultima a senso unico di marcia) — afferma Patrizia Ovattoni Capogruppo della Lega e Commissario Comunale.

Appena ricevute le segnalazioni ci siamo recati sul posto per fare un attento sopralluogo — prosegue l’esponente leghista — da cui è emerso che al termine di Via Valla vi è solo un cartello di divieto di accesso, mal posto e oltretutto coperto dalle foglie degli alberi lì presenti e che la segnaletica orizzontale, afferente al dare precedenza, è quasi del tutto logorata. Sul caso ho già preparato un’interrogazione al sindaco per sapere come intende muoversi rispetto a questa situazione — sottolinea Ovattoni.

La segnaletica stradale è fondamentale per la sicurezza e la circolazione stradale e in questo caso direi che è indispensabile che l’amministrazione si muova tempestivamente poiché dobbiamo scongiurare eventuali incidenti — conclude il Capogruppo del Carroccio.

Patrizia Ovattoni

Capogruppo Lega

Commissario Comunale