LA FENICE PIZZERIA CONTEMPORANEIA DI PISTOIA HA COMPIUTO DUE ANNI

Manuel Maiorano ha festeggiato insieme al socio Cristiano Tirico un primo biennio di grandi successi

PISTOIA. Ci sono le pizzerie tradizionali, quelle gourmet, le fusion, le napoletane i panuozzi, le pinse romane e poi c’è la Fenice Pizzeria Contemporanea, un inno alla pizza e ai diversi modi di crearla.

Oggi la “Fenice” compie due anni, ma dietro a questo piccolo – grande locale nel centro di Pistoia ci sono in realtà tanti anni di esperienza e sperimentazione, che hanno portato a una mission precisa dei due soci Manuel Maiorano e Cristiano Tirico: esprimere il concetto di pizza in tutte le sue forme, dalla sottile, alla verace, passando per il calzone, la pizza fritta, al vapore o quella croccante al mais, curando ognuna di queste come se fosse la più importante, per portare in tavola un vero proprio tributo a questo piatto.

La Fenice è riuscita nella sintesi più difficile nel mondo della ristorazione, coniugando un menù intelligentemente variegato a una qualità che stupisce e conquista.

Tutto ha inizio nel 2019, quando Cristiano richiama l’ex pizzaiolo e amico Manuel Maiorano per dare nuova vita al ristorante di famiglia e proporre a Manuel di diventare socio di un’idea, prima ancora che di un locale, incentrata sulla creazione di un laboratorio permanente sulla pizza d’eccellenza.

Manuel accetta, inizia a studiare ricette mai provate prima, a perfezionare al meglio quelle della tradizione e nel mentre trova anche il tempo di arrivare al 34° posto, su quasi 1000 aspiranti campioni, al mondiale della pizza di Parma.

Difficile scegliere tra le tante proposte di questo locale unico nel suo genere, dove alle tecniche di lavorazione dell’impasto ad alta idratazione e realizzato con farine 100% italiane, si unisce una ricerca rigorosa di materie prime inedite e di assoluta eccellenza e un’arte innata nel saperle combinare fra loro.

Il menù si articola in tre principali filoni: il classico dove la regina indiscussa è la pizza croccante e sottile a cui si abbinano le ricette più tipiche della nostra tradizione, la verace, una versione più contemporanea della pizza che prevede un cornicione più alto ma soffice e friabile, con topping più particolari e gli “Spicchi d’aria”, declinazioni della focaccia create per offrire un’esperienza culinaria diversa dalla pizza classica, cotta al vapore o nel forno elettrico e con farciture di assoluta eccellenza. Questi si dividono a loro volta in “tapas”, la focaccia in pala alla romana divista in quarti, la “focaccia al vapore” in due cotture che la rende soffice dentro e croccante fuori e la “croccaria”, massimo sentore croccante e sapore rustico.

In soli due anni alcune proposte possono essere già definite un “manifesto” della cifra stilistica di Manuel Maiorano, come la verace Maio (Salsa di pomodoro giallo campano, datterino giallo, alici di Cetara Armatore, olive taggiasche e stracciatella di Andria) o la Re Rosso del menù spicchi d’aria, con Gambero rosso di Mazara del Vallo, stracciatella affumicata e granella di nocciola tostata al tarufo.

“Oggi festeggiamo i primi due anni del locale che abbiamo sempre sognato” commentano Manuel e Cristiano. “La strada è tracciata, ma dovremo essere bravi a continuare a cercare, sperimentare, senza mai perdere di vista il primo obiettivo della Fenice: portare in tavola qualcosa di veramente buono facendo vivere una esperienza unica ai nostri clienti”.

Una proposta che nell’ultimo periodo si è sviluppata con la stessa attenzione maniacale ai particolari nel delivery, gestito direttamente in casa, attraverso un packaging studiato per far arrivare la pizza in casa calda e fragrante.

Una nuova formula che nel solo periodo del lock down è arrivata a registrare più di 1000 pizze consegnate alla settimana, in un centro abitato di circa 90.000 residenti. Due anni, ma ancora migliaia di pizze e idee da sfornare.

