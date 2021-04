LA FONTANA DEL BACCHINO TRASFORMATA IN UN MERO TAVOLINO PER BIVACCHI

Etruria 14 Prato denuncia lo stato di degrado del patrimonio artistico cittadino: “Sarebbe troppo mettere dei cestini in più nella piazza centrale di una delle città più importanti d’Italia?”

PRATO. Etruria 14 Prato, associazione politico culturale patriottica e nazionalista presente sul territorio pratese dal 2009 interviene sul degrado in piazza del Comune alla vigilia della riapertura dei locali pubblici in zona gialla.

E bravi! C’erano mancate le vecchie e buone abitudini, in tutto questo periodo in cui le nostre vite sociali hanno dovuto subire uno stop…Certo la mancanza di una vita normale avrebbe dovuto farci riapprezzare tante piccole cose…invece voi siete tornati, puntuali come la morte, a ricordarci che nulla é cambiato.

Questo é lo scenario verso le 19 di sabato 24 aprile in Piazza del Comune.

Sarebbe troppo mettere dei cestini in più nella piazza centrale di una delle città più importanti d’Italia?

Non sappiamo bene attribuire la colpa di questo a qualcuno, ma certo é che i comuni di sinistra non hanno mai fatto niente per tutelare il patrimonio artistico culturale … per impedire che fosse trattato come un bancone del bar, come mero tavolino per bivacchi.

Ma quello che più non ci piace è vedere che i protagonisti in questione occupano lo spazio pubblico, consumano il loro divertimento e poi lasciano gli avanzi ed i resti al destino altrui, come se fosse compito di altri levarli e non loro.

Etruria 14 Prato