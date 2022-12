la forteguerriana racconta pistoia. GIOVEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “LA PISTOIA DEI NOSTRI NONNI”

L’iniziativa sarà alle 16. Interverranno lo storico pistoiese Alberto Cipriani e Stefano Baroncelli

PISTOIA. È in programma per domani giovedì 22 dicembre, alle 16, nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana, la conferenza di apertura del ciclo la Forteguerriana racconta Pistoia, che proseguirà a gennaio. Al centro dell’incontro la presentazione del volume La Pistoia dei nostri nonni nella collezione di cartoline di Cesare Riverso.

La memoria familiare, illustrata con la proiezione delle immagini più suggestive, consentirà di fare un viaggio attraverso Pistoia, illustrato e commentato dallo storico pistoiese Alberto Cipriani, alla presenza dell’autore.

Molti sono stati, nel tempo, i collezionisti locali di cartoline e immagini d’epoca. Tra questi, fino a non molto tempo fa, Cesare Riverso, pistoiese attaccato alle memorie della sua città. Dopo la morte, la sua ricca collezione è stata trasmessa a Stefano Baroncelli, suo genero, che in memoria della moglie Gabriella — appunto figlia di Cesare – ha voluto comporle in una pubblicazione, perché possa essere conosciuta e apprezzata da tutti i pistoiesi.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca Forteguerriana al numero 0573 371452.

[comune di pistoia]