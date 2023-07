la fossa fuia. E STAMATTINA STESSA IL SOSTITUTO GRIECO HA DECISO L’AUTOPSIA DELLA ANZIANA SEQUESTRATA AL FIGLIO E DECEDUTA LA NOTTE SCORSA AL SAN JACOPO

E ora per sapere qualcosa dovremo aspettare i consueti tempi biblici della “giustizia” italiana? L’incarico affidato al dottor Stefano Pierotti della medicina legale di Careggi

La decisione del dottor Grieco

Contrariamente a quanto succede di norma in procura a Pistoia, dove Pm e sostituti partono in tromba per iniziare procedimenti che non di rado finiscono non si sa dove, mi limito solo a presentare un paio di fatti di stamattina e di oggi pomeriggio. Fatti che seguono la morte della signora anziana di cui i lettori hanno già seguito le tristissime vicende.

Stamattina la signora è stata vestita e sistemata nella cassa. Poi, in fretta e furia, arriva il decreto con cui il sostituto Giuseppe Grieco decide di sottoporla ad autopsia.

Così la protagonista di questa sconfortante storia è stata tolta dalla cassa e messa su uno dei famosi tavoli di acciaio inox che vediamo nei telefilm americani.

Uno dei figli l’ha dovuta vedere in quello stato ed è rimasto sconvolto per come i corpi dei morti non rappresentino, per la gente dell’Asl, niente altro che un oggetto rotto e non più funzionante. Queste le sue sensazioni che mi sono state riferite.

La signora era stata sistemata nella cassa con le gambe rattrappite per via delle patologie di cui ha sofferto in questi ultimi sei mesi e per il conseguente rigor mortis.