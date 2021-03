LA FRATRES PIANGE LA SCOMPARSA DEL SEGRETARIO NAZIONALE GIANCARLO BOZZI

Bozzi era originario di Pieve a Nievole

PIEVE A NIEVOLE. Con molta tristezza nel cuore stamani abbiamo comunicato agli Organi ed alle Commissioni Nazionali nonchè alle Articolazioni Territoriali della Consociazione che è venuto improvvisamente a mancare il nostro confratello e Segretario Nazionale Giancarlo Bozzi, a causa di una malattia che stava affrontando da alcuni mesi ma che ha avuto una inaspettata accelerazione nelle ultime ore, strappandolo all’affetto dei suoi cari, nostro e di tutta la Consociazione, che ha sempre servito con generosità, buon senso ed animo Fratres.

Dopo esserci messi in contatto con la famiglia, possiamo fornire ora di seguito, a tutto il corpo associativo ed a chi lo ha conosciuto, le indicazioni per dare l’ultimo saluto a Giancarlo e poter porgere le condoglianze ai suoi cari.

Il funerale si terrà in forma privata, stante le restrizioni dovute alla pandemia, ma Giancarlo avrà con sé il simbolo della nostra Associazione. La Consociazione ha rinviato a nuova data il corso FAD Fratres in programma per domani per poter dare spazio ad un momento di preghiera collettiva e commemorazione di Giancarlo che sarà effettuato in remoto, alle ore 18 di domani, Venerdì 26 Marzo 2021, a cui si potrà partecipare registrandosi preliminarmente al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8009599574594748174

Per porgere le condoglianze, la famiglia ha indicato di utilizzare messaggi digitali al numero di cellulare di Giancarlo, 3473425092. Chi può inviare solo telegrammi può farlo all’indirizzo della Consociazione Nazionale Fratres – Via Benedetto Dei, 76 – 50127 FIRENZE che li recapiterà alla famiglia in forma collettiva.

La famiglia invita chi desidera commemorare Giancarlo a non farlo con fiori ma con opere di bene, suggerendo una donazione individuale alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro che potrete effettuare seguendo le istruzioni a questo link:

https://www.airc.it/sostienici/fai-una-donazione

Giancarlo era un donatore, un volontario ed un dirigente Fratres, impegnato da sempre a più livelli ed anche in altre associazioni, tra cui la Misericordia. E’ entrato nel Consiglio Nazionale Fratres nel 2007, proseguendo senza discontinuità il suo incarico che, dal 2011, lo aveva visto anche membro del Consiglio di Presidenza e, dal 2015, Segretario Nazionale.

Che Giancarlo possa riposare in pace, proteggere tutti noi e la Fratres dall’alto dei cieli e che Iddio gli renda merito del bene che ha fatto anche tra noi, che siamo stati fortunati ad incontrarlo nel nostro cammino.

[area comunicazione fratres nazionale]