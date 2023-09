LA GALCIANESE CALCIO SI APRE AL PAESE E SI PRESENTA IN PIAZZA

“Collaborazione con tutte le associazioni per ricreare un vero spirito di quartiere”. La serata di festa si terrà martedì 19 settembre alle ore 21 in piazza della Chiesa di Galciana. Sfileranno circa 250 tesserati fra maschi e femmine. Andreini: “Lo sport ha una valenza sociale e non può restare chiuso nel recinto di gioco”

PRATO. In un periodo in cui le identità territoriali si vanno sempre più perdendo, la Galcianese Calcio prova a invertire la rotta e ad aprirsi al paese. Il primo passo di questo percorso ad ampio raggio che vuole rendere nuovamente centrale la società di calcio per il quartiere di Galciana, sarà la presentazione di tutto il club: dalla prima squadra fino alla scuola calcio, passando per il settore giovanile e per il comparto femminile.

L’appuntamento è per martedì 19 settembre, alle ore 21, quando gli oltre 250 tesserati biancazzurri sfileranno in piazza della Chiesa di Galciana (in caso di maltempo l’evento si terrà nel teatro della parrocchia), pronti a raccogliere gli applausi di famiglie, appassionati e residenti.

Il cambio di passo rispetto al passato è evidente. Di solito le società si presentano all’interno del loro campo sportivo, aspettando l’arrivo dei tifosi nell’impianto. Stavolta invece sarà la Galcianese ad avvicinarsi al paese, presentandosi nel cuore nevralgico del quartiere.

“Faremo una serie di inviti mirati a tutto il paese – spiega il presidente della Galcianese, Andrea Andreini —. Un esempio? Penso al circolo Arci, alla Pro Loco, e alla Misericordia. Lo sport deve avere una valenza a 360 gradi e per farlo deve uscire dal semplice recinto di gioco. Un ringraziamento va al parroco di Galciana don Luca Rosati per la messa a disposizione degli spazi”.

Il passo successivo della Galcianese sarà quello di instaurare una collaborazione con le varie realtà del paese affinché i giocatori, grandi e piccini, maschi e femmine, partecipino come volontari alle varie iniziative dell’associazionismo di quartiere.

Nella speranza che lo stesso avvenga a parti invertite. “Vogliamo creare un vero spirito di quartiere per il bene di Galciana – conclude Andreini —. A tal proposito sarà sviluppato ulteriormente il dialogo con la scuola Gandhi, i cui alunni ad esempio hanno partecipato al campo sportivo Conti alla giornata per la consapevolezza sull’autismo.

Vogliamo infine creare un senso di aggregazione fra i ragazzi, ponendo un freno a questo preoccupante fenomeno che li vede chiudersi troppo spesso nella realtà digitale tramite il cellulare”.

Durante la serata di martedì saranno presentate prima squadra maschile e femminile, le formazioni del settore giovanile, la scuola calcio, e l’under 15 femminile. Alla serata prenderanno parte anche allenatori e dirigenti, per un totale di oltre 250 tesserati, di cui 60 donne.

[stefano de biase]