LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA DA VIVERE ONLINE CON IL CAI

Venerdì 11 dicembre dalle 18 alle 21:30 su Facebook e Youtube andrà in onda “Alpinismo, cultura, ambiente, scienza per le montagne. Con il Club alpino italiano per difendere la biodiversità delle Terre alte”

MONTAGNA. [M.F.] Il Cai saluterà la Giornata Internazionale della Montagna, di oggi venerdì 11 dicembre, con l’evento online “Alpinismo, cultura, ambiente, scienza per le montagne”, in onda sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Sodalizio dalle ore 18 alle 21:30 no stop.

La serata, introdotta e condotta dal direttore di Montagne360 Luca Calzolari, avrà come comune denominatore la coralità: sarà infatti presentato il nuovo libro Cordate vocali. I Cori Cai si raccontano, che narra la storia dei gruppi legati al Club Apino presenti in tutta Italia.

Il tema della Giornata Internazionale della Montagna 2020 è la biodiversità delle Terre alte, sarà approfondito nel dialogo tra l’alpinista Hervé Barmasse e il Presidente generale Vincenzo Torti.

Di grande attualità sarà la presentazione della posizione del Club Alpino Italiano relativa a “Cambiamenti climatici, neve e industria dello sci”, che sarà illustrata dal Presidente della Commissione centrale tutela ambiente montano Raffaele Marini. Una posizione che, dati e numeri alla mano, evidenzierà l’ormai insostenibile dipendenza dalla monocultura dello sci alpino per il turismo montano invernale.

Ampio spazio sarà dedicato al Sentiero Italia Cai, con la proiezione in anteprima del trailer del documentario ufficiale in lavorazione proprio in queste settimane e il punto della situazione sulle guide escursionistiche ufficiali edite da Idea Montagna.

Infine saranno presentati il nuovo house organ online del Cai Lo Scarpone, la nuova newsletter dell’associazio e “Natale in quota”, pacchetto di 15 film di alpinismo e montagna disponibili in streaming dal 15 dicembre al 15 gennaio”