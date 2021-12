LA GRANDE MUSICA PER UNA IDEA DI DEMOCRAZIA, ALLA SALA BANTI UN CORSO CON L’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Il primo appuntamento è domani mercoledì 29 dicembre alle ore 21 sul tema della musica nell’antica Grecia. Il maestro Pietro Di Maria chiuderà il ciclo d’incontri con un concerto

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo organizza un corso dal titolo La grande musica per un’idea di democrazia, in collaborazione con l’Università del tempo libero e l’associazione Linguaggi di Prato.

Il primo appuntamento è per mercoledì 29 dicembre alle ore 21 in Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) ed avrà come tema Cantami o Musa: la Musica nell’antica Grecia a cura di David Fiesoli. Tra mito, letteratura e filosofia, si potrà scoprire che la Musica per gli antichi Greci era espressione di vita comunitaria felice, quindi, di civiltà e democrazia.

Per Aristotele, la Musica era una medicina per l’animo e Pitagora la accostò alla matematica e al movimento degli astri.

«Un’interessante ciclo d’incontri per non smettere mai di apprendere — sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Grandi maestri e professionisti ci porteranno alla scoperta della Musica come arma di libertà e democrazia. Dove non c’è musica non c’è civiltà»

La nascita del pensiero e del mito, l’età dei lumi, gli ideali dei moti indipendentisti europei, la lotta di liberazione: sono questi i secoli fondamentali in cui il concetto di Democrazia si è raffinato ed ha cercato di proteggersi contro le insidie dei pensieri assolutisti, eleggendo tra i tanti linguaggi la Musica per la difesa e diffusione di questi principi.

Nel corso delle serate vari esperti analizzeranno e selezioneranno le composizioni musicali e gli interpreti che, nella storia recente dell’uomo, hanno protetto ed esaltato i valori umani di uguaglianza e libertà.

Gli altri incontri si svolgeranno mercoledì 12 gennaio 2022 con Musica e Rivoluzione Francese e mercoledì 19 gennaio 2022 con L’Europa e l’autodeterminazione dei popoli nel XIX secolo a cura del maestro Alberto Batisti. Infine, il maestro Pietro De Maria chiuderà il corso con un concerto.

Per partecipare è consigliata la prenotazione telefono 0574-58567 o scrivere a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it

È richiesto il green pass rafforzato.

[masi —comune di montemurlo]