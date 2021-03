LA “GUARDIA MEDICA” SI TRASFERISCE NEL PRESIDIO DEL “CEPPO”

Il presidente della Sds pistoiese Celesti: “Il nostro Ceppo sempre più il cuore pulsante della Sanità Territoriale Pistoiese”

PISTOIA — SERRAVALLE. Da domani 4 marzo 2021 il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Pistoia e Serravalle Pistoiese, con sede in Viale Adua n° 70, Pistoia, verrà trasferito presso il piano terra dell’ex Presidio Ospedaliero Ceppo, in Piazza Giovanni XXXIII n° 15, Pistoia.

I contatti telefonici a disposizione dei cittadini che necessiteranno del suddetto servizio, a partire dalle ore 20.00 della data del trasferimento è il seguente 0573-352654.

Si ricorda che il Servizio di Continuità Assistenziale è attivabile per bisogni di assistenza primaria (cure non urgenti) in orari nei quali non è presente il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia.

Il Servizio è pertanto attivo tutti i giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00; sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed i giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

[asl toscana centro]