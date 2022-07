LA LEGA PRATO SCEGLIE LUIS MICHELI CLAVIER COME SEGRETARIO COMUNALE

Eletti i sei membri del direttivo. “Giusto il tempo di organizzarci e saremo già pronti con le nuove iniziative in vista dei prossimi e imminenti appuntamenti elettorali”

PRATO. Luis Micheli Clavier è il nuovo segretario della sezione cittadina della Lega di Prato. Il congresso, che si è riunito giovedì sera, e presieduto dalla senatrice Tiziana Nisini, sottosegretario al Lavoro, e con la presenza del commissario provinciale Filippo La Grassa, ha visto i militanti scegliere la guida del partito nel comune di Prato ed in quelli immediatamente limitrofi.

La scelta di Micheli Clavier garantisce la continuazione del lavoro degli ultimi mesi, dopo che lo stesso militante era stato chiamato a guidare la sezione come commissario. A stretto contatto con lui lavoreranno i sei membri del direttivo eletti: David Carlesi, Giovanna Favorito, Arianna Berti, Mario Vicinanza, Emilio Paradiso, Aurelio Donzella.

Luis Micheli Clavier (segretario comunale Lega Prato): “Sono felice ed orgoglioso di questa mia elezione. Dopo aver guidato la sezione da commissario, grazie alla fiducia del responsabile provinciale Filippo La Grassa, i militanti hanno dimostrato di apprezzare il lavoro svolto accordandomi la loro fiducia. Giusto il tempo di organizzarci e saremo già pronti con le nuove iniziative in vista dei prossimi, e imminenti, appuntamenti elettorali”.

Filippo la Grassa (commissario provinciale Lega Prato): “L’esperienza di Luis Micheli Clavier sta pagando nel lavoro sul territorio. Sono sicuro che abbiamo intrapreso la strada giusta per il rilancio della Lega di Prato. Adesso non mi resta che fare i complimenti a tutti gli eletti ed augurare loro un buon lavoro”.

Tiziana Nisini (sottosegretario al ministro del Lavoro): “Auguro a Luis Micheli Clavier un buon lavoro. Sono sicura che riuscirà a ricoprire questo incarico con passione e competenza. Mi auguro che i prossimi mesi possano vederci tutti ulteriormente coinvolti e compatti per le sfide che ci attendono”.

