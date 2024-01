LA LEGA TARGATA ALLORI PUNTA NEL 2024 AL RADDOPPIO DEGLI ISCRITTI

Presentato il programma del nuovo commissario di sezione. E su Vicofaro Cerdini ricorda: “I problemi dipendono esclusivamente dal comportamento di una persona”

PISTOIA. Si è svolta stamattina la conferenza stampa del Gruppo Lega Salvini Premier in consiglio Comunale.

Presenti l’Assessore Alessio Bartolomei, il Capogruppo Cinzia Cerdini e il nuovo Commissario di sezione dottor Andrea Allori. Mentre Bartolomei ha spiegato come si è arrivati alla nomina di Allori dopo le dimissioni di Francesco Mazzeo presentate a Settembre 2023, il nuovo Commissario ha parlato di sé a grandi linee ma è stato molto puntuale nello spiegare i punti salienti del suo programma in vista del prossimo Congresso: raddoppio dei militanti e raddoppio dei sostenitori nell’arco del 2024; vari appuntamenti nelle periferie per l’ascolto dei cittadini e, ovviamente, sostegno agli eletti.

Il Segretario Nazionale Luca Baroncini è sicuro che Allori, essendo persona autorevole e preparata, saprà condurre la Lega pistoiese con capacità e saggezza e ringrazia il Segretario Provinciale Luca Tacconi per averlo nominato.

Anche Tacconi ha espresso grande soddisfazione per il grande spirito di collaborazione che si è instaurato tra il Commissario, la dirigenza, gli eletti e tutta la sezione.

“Da quando è stato nominato, non si è fermato un attimo ed ha già preso accordi con l’ex Sindaco di Abetone Alessandro Barachini per una sempre più proficua collaborazione”, interviene Alessio Bartolomei che aggiunge: “Dopo San Marcello, ha appuntamenti a Pracchia e a Sambuca che, tra pochi mesi, andrà al voto”.

Allori, ha espresso parole molto positive verso l’Amministrazione Tomasi ma, sicuramente, c’è ancora margine per un miglioramento ed ha già dato la sua disponibilità al Sindaco per contribuire al miglioramento della città.

A Cinzia Cerdini sono state fatte domande su Vicofaro ma la sua risposta è stata netta e decisa: I problemi di Vicofaro dipendono esclusivamente dal comportamento di una persona. Sta al Vescovo risolvere quel problema. I residenti, portati all’esasperazione, si sono espressi più volte e la Capogruppo, totalmente dalla loro parte, concorda nel dire che i fedeli hanno bisogno di una chiesa e di un parroco che la gestisca senza fare comizi politici ma divulgando il Vangelo.