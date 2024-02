la loggia preziosa. IL TESORO DI MARIA SS. DELLA FONTENUOVA IN MOSTRA AL MUSEO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

La mostra resterà aperta fino al 21 aprile

MONSUMMANO. Domani sabato 24 febbraio alle ore 17.00 il Museo della Città e del Territorio inaugurerà la sua nuova temporanea dal titolo La loggia preziosa. La mostra, nata in collaborazione con la Parrocchia di Maria SS. della Fontenuova, sarà visitabile, nel grande salone al primo piano del museo, fino al 21 aprile (salvo possibili proroghe). L’ingresso all’evento inaugurale e alla mostra è libero e gratuito. Il museo, ospitato nell’antica Osteria dei pellegrini, è accessibile ai visitatori con difficoltà motorie.

Si tratta di una mostra dedicata ai preziosi oggetti del Tesoro della Basilica della Fontenuova in parte conservati nel deposito museale. Candelabri, calici, ostensori e reliquiari, ma anche paramenti ricamati, testi liturgici ed ex voto, raccontano la storia della Basilica cittadina, cuore di Monsummano Terme e di una devozione religiosa secolare, quella per la Vergine della Fontenuova.

Per info: 0572 954463 – 0572 959501 – museoterritorio@comune.monsummano-terme.pt.it

[ansalone —comune di monsummano]