LA MOBILITAZIONE OPERAIA DELLA GKN DI FIRENZE NEL DOCUMENTARIO DI FILIPPO E LORENZO GORI

Domani giovedì 17 novembre al cinema Roma sarà presentato “E tu come stai?

PISTOIA. [a.b.] Nei giorni scorsi al Festival dei Popoli è stato presentato in anteprima E tu come stai?, documentario diretto da Filippo e Lorenzo Gori, autori che hanno già lavorato in progetti sempre con un taglio di inchiesta e giornalistico e che hanno messo in scena la mobilitazione degli operai della GKN di Firenze, la fabbrica di Campi Bisenzio, specializzata nella costruzione di componenti automobilistiche, e che, dopo essere stata acquistata da dei fondi di investimento, ha licenziato, senza preavviso, i suoi dipendenti.

E tu come stai? è il racconto di una delle più grandi mobilitazioni operaie degli ultimi anni in Italia.

Il film ripercorre la lotta fin dai primi minuti, dalle porte dei cancelli sorvegliati dagli addetti alla sicurezza in quella fatidica mattina d’estate, fino al grande corteo di piazza del 26 marzo.

L’opera prima di Filippo Maria e Lorenzo Enrico Gori testimonia la solidarietà intorno alla vertenza Gkn (tutt’altro che risolta), ma anche la solidità e la forza delle organizzazioni sindacali: un monito di fronte alla progressiva perdita dei diritti dei lavoratori nel nostro paese.

Il documentario sarà presentato domani giovedì 17 novembre alle 21,30 al cinema Roma in via Laudesi 6 a Pistoia nell’ambito di Presente Italiano. Il cinema che non ti aspetti.

La proiezione sarà anticipata alle ore 18 dall’incontro con gli autori promosso dalla Libreria Lo Spazio di Pistoia.

E tu come stai? – Regia: Filippo Maria Gori, Lorenzo Gori; Sceneggiatura: Filippo Maria Gori, Collettivo di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze; Fotografia: Filippo Maria Gori e Lorenzo Gori; Montaggio: Filippo Maria Gori; Produzione: Luca Ricciardi per Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Istituto Ernesto de Martino, Filippo Maria Gori; Origine: Italia, 2022; Durata: 100’; Distribuzione: OpenDDB (Distribuzioni dal Basso).

Da gennaio al cinema con distribuzione OpenDDB – Distribuzioni dal basso

Filippo Maria Gori è laureato in Discipline dello spettacolo e della comunicazione e in Antropologia culturale ed etnologia. Ha lavorato come fotografo di cronaca, montatore e formatore di video-partecipativo. Dei suoi progetti come autore finora realizzati ha curato regia, fotografia, scrittura e montaggio.

Lorenzo Enrico Gori è fotografo e giornalista. Ha condotto inchieste sui temi della sicurezza sul lavoro e dell’esposizione all’amianto degli operai metalmeccanici. Da queste inchieste ha realizzato spettacoli teatrali e documentari assieme alle persone direttamente coinvolte.

Per un approfondimento: