LA MONTAGNA PISTOIESE A 100 ANNI DALLA “LEGGE SERPIERI”, UN CALENDARIO DI INIZIATIVE

Giovedì 28 dicembre alle ore 18 a Palazzo Achilli di Gavinana si terrà un incontro di presentazione promosso dall’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Pistoia con l’ecomuseo della Montagna Pistoiese

SAN MARCELLO PITEGLIO – Sulla Montagna Pistoiese il paesaggio montano e collinare è il frutto dell’intenso lavoro di generazioni di tecnici e maestranze forestali impegnati nella realizzazione di muri di sostegno, briglie, messa a dimora di milioni di piantine, costruzione di strade forestali e edifici di servizio.

Per connettere la memoria dei luoghi e delle persone alle sfide ambientali del futuro, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pistoia e l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese organizzano un calendario di iniziative per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio e dell’ambiente della Montagna Pistoiese.

Una serie di appuntamenti, seminari e visite guidate, in programma nel 2024, a pochi mesi dal centenario della promulgazione del Regio Decreto Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (30 dicembre n. 3267, noto anche come Legge Serpieri).

L’iniziativa, a ingresso libero, sarà presentata al pubblico giovedì 28 dicembre alle 18, presso la sede dell’Ecomuseo, a Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, 51028 Gavinana – PT). Storici, tecnici forestali e funzionari si confronteranno sul valore e la responsabilità della cura del territorio.

Temi di attualità, quali la gestione sostenibile, la cooperazione nelle aree montane, le comunità del bosco, avevano già trovato la loro debita definizione e collocazione nella Legge Serpieri, seppure con terminologie diverse. Nel 2023 sono stati numerosi gli appuntamenti dedicati a questa legge, che non solo ha dato una spinta fondamentale per il riassetto idrogeologico del Paese, ma anche ha introdotto strumenti gestionali per l’amministrazione delle “terre alte”.

Nella Montagna Pistoiese migliaia di uomini e donne sono stati coinvolti nel lavoro di modellamento del paesaggio montano e collinare, operando a partire dall’attuazione della Legge Serpieri, per oltre trent’anni, fino alla successiva Legge sulla Montagna e fino ai giorni nostri, con la nascita delle Comunità Montane e le Unioni dei Comuni.

Per maggiori informazioni, potete contattare il Numero Verde 800 974102 o consultare il sito www.ecomuseopt.it

Info: Ecomuseo della Montagna Pistoiese

N. Verde: 800 974102 – Punto Informativo Palazzo Achilli: 0573 638025

ecomuseopt@gmail.com

FB/IG: @ecomuseop

[ecomuseo montagna pistoiese]