la morte della carrà. CIAO RAFFAELLA, LA FRENESIA INSPIEGABILE DELLE PIASTRE IN DIRETTA SU RAI 2

L’Accademia della Bugia ricorda la partecipazione nel 1990 al talk show “Ricomincio dal 2”

PISTOIA. L’Accademia della Bugia delle Piastre in un post ricorda la figura di Raffaella Carrà, scomparsa oggi a 74 anni.

Nel 1990 il paese fu infatti protagonista di un collegamento con il talk show di Rai 2 “Ricomincio da 2” condotta dalla conduttrice (il sabato con la partecipazione pure di Vittorio Sgarbi)

“Abbiamo appreso che pochi minuti fa è deceduta Raffaele Carrà. Un’icona per tutti gli italiani e anche per noi.

Come possiamo dimenticare la nostra apparizione al tuo programma “Ricomincio da 2” nel 1990?

L’intero paese di Le Piastre fu preso da una frenesia inspiegabile e l’emozione era diffusa per l’occasione unica di poter parlare con un vero mito moderno.

Sono sensazioni che rimarranno per sempre e non le dimenticheremo. Grazie, Raffaella, per essere esistita”.