la morte di ceccarelli. “CARLUCCIO ERA IL NOSTRO FARO POLITICO”

Il cordoglio del circolo Fdi Abetone Cutigliano

ABETONE CUTIGLIANO. Tanti gli attestati di cordoglio per la scomparsa di Carluccio Ceccarelli, sopratutto sulla Montagna Pistoiese dove il noto imprenditore turistico e ex sindaco di Cutigliano era molto conosciuto a apprezzato.

Questo il comunicato del circolo Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano:

Ciao Carluccio.

Giorni tristi e dolorosi per Fratelli d’Italia e tutta la montagna.

Abbiamo perso un grande amico, un punto di riferimento importante, la luce in fondo al tunnel, sempre disposto ad aiutarci e spendere consigli a noi ragazzi più giovani.

Tante le ore passate in quella saletta del suo albergo, tante le telefonate e le chiacchierate davanti ad un immancabile bicchiere di vino, da buon alpino quale era.

Proprio lui 5 anni fa ci spinse a metterci in gioco volendo fortemente formare il circolo, e per questo ne saremo per sempre grati, ma sopratutto saremo sempre grati per tutti gli insegnamenti che ci ha regalato, perché oltre ad essere stato il nostro faro politico era per prima cosa un amico, era come un padre per tanti di noi.

Come una fiaccola ne accende un’altra e così si trovano accese migliaia di fiaccole, così un cuore ne accende un altro e così si accendono migliaia di cuori.

Carluccio era il nostro cuore, Carluccio era la nostra fiaccola, ora abbiamo il dovere di portare la sua eredità ai posteri.

Grazie di tutto Carlo.