la nebbia agli irti colli. ELIA GARGINI: «NON MORDO, NON GRAFFIO E MI LAVO LE ASCELLE». EDOARDO BIANCHINI: «MI GARBA DIMOLTO PAPPAR LE FRITTELLE»

SE IL CAGNONE TU LO DESTI

MOLTO MALE POI CI RESTI!

ELIA GARGINI non riesce a star fermo. Deve essere stato vaccinato troppo, come dicevano i 5 Stelle; e gli deve essere venuta una sorta di palletico come a molti bambini delle elementari che non sanno stare a sedere ma, nella scuola post-barbianica di don Milani, corrono a destra e a manca e rompono oggetti e corbelli.

Neanche il Valium li terrebbe buoni, ma una «canna lindia» (come dicevano una volta) funzionerebbe sicuramente meglio, in maniera più efficace perché Elia, a forza di stuzzicare il can che dorme, prima o poi si piglia un morso.

Stamattina è partito alla grande e all’8:30 e mi ha mandato questa mail.

E allora, come diceva una mia collega quando perdeva la pazienza, «se tu te la voi, tu te la pigli». Intendeva dire di una cosa famosa in una famosa insegna di un famoso albergo di Venezia, l’Hotel Alla Fava, in Calle Seconda de la Fava, 5525, 30122 Venezia VE.

Scrive Elia:

Caro Direttore,

partiamo dal principio, e fammelo dire: se tu vuoi fare il ganzo almeno raccontala tutta. Ovvero: quello che ho scritto su Facebook l’ho prima scritto a te, poi ho provato a telefonarti ma non m’hai risposto. E allora ho scritto anche su Facebook (dove ti vanti di non volerci stare ma ti fai mandare le screenshot… Non va mica bene!).

– Nota. Mi spieghi perché non va bene se io non voglio un puttanaio in casa? Perché Facebook è un puttanaio come quelle fritture di insetti che garbano ai cinesi da contorno per i pipistrelli al sangue. Qual è il male se poi la gente mi manda gli screenshot? Lo ha detto il proposto di Casale? Il nesso casua-effetto è piuttosto debole sotto il profilo logico deduttivo… e.b.



Fine della premessa dovuta in questo nostro rapporto epistolare, veniamo a noi.

Magari non te ne può fregà di meno, ma cosa t’avrei detto se m’avessi chiesto lumi sull’incontro di oggi?

Tre cose semplici e secche.

Prima. Vero che non mi ci hanno voluto, e sai di solito non mordo, non graffio e mi lavo anche le ascelle. Ergo: una riunione con me presente non danneggia nessuno, almeno che costui non abbia idee strane e uno che si ricorda bene il passato è scomodo.

Seconda. Vogliono invece parlare col Sindaco (e solo con lui, hanno rifiutato non solo me, ma anche la giunta in quest’incontro, cosa ci sarà da nascondere?). A parlare col pòero Piero, che oltre a alluvioni, incendi, edifici comunali da rottamare e problemi in ogni angolo, si deve sorbire anche le tirate di giacca da tutte le parti (e menomale che è di stazza bona) saranno solo Patrizio La Pietra, che si vede da Roma ha ritrovato l’amore per quella Serravalle di cui prima che vincessimo le elezioni non gliene importava un fico secco, e la Sonia Pira, brava figliola ma che se gli dici “Baco” pensa a uno scarafaggio e non a una località di Cantagrillo, e rappresentante della Lega, che nemmeno appoggiò, a suo tempo, la lista Lunardi.

Terza. Cosa vorranno? Un assessore? Non lo so. Ma so una cosa: che se chiedere significasse automaticamente avere, a quest’ora Rocco Siffredi in confronto a me sarebbe un verginello. E invece mi ritrovo spesso di notte a mangiare la pastasciutta aglio olio e peperoncino. C’est la vie.

Chiudo, caro Direttore, con un consiglio non richiesto. Sempre lo stesso: occhio a chi ti passa le informazioni. Perché gli ormoni danno al capo e chi a mangiare la pastasciutta ci si ritrova troppo spesso, è poco attendibile, e dovresti averne le prove.

– Nota. Non li voglio i buoni consigli, Elia. Gli occhi ce li ho da 73 anni e per fortuna mi funzionano benino. Gli ormoni (che una volta, in battuta, erano le improntone dei piedoni dei gigantoni) lasciamoli stare, perché danno noia a dimolti – specie in politica. Mi sono spiegato? e.b.



P.S. Sulla nostra scommessa s’era partiti da penne alla zingara e bistecca e ora tu mi passi alle penne all’olio e rìzzati. Non facciamo i tirchi giù, trattiamoci bene, aggiungiamoci un bel Bolgheri e da signori quali siamo poi si fa alla romana!

– Nota. Raccontala tutta anche te, Elia. Io non ti passo, ora, «da penne alla zingara e bistecca» alle «penne all’olio e rìzzati». Hai perso un passaggio che ti allego, così ti ti rinfresco la tua mente così accesa dalle richieste da fare impallidire Rocco Siffredi. e.b.