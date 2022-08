la nostra storia. UN QUARRATINO TRA LE VITTIME DELLA TRAGEDIA DELLA CORAZZATA “BENEDETTO BRIN”

Il prossimo 27 settembre ricorreranno 107 anni dalla esplosione della nave da guerra. La vittima pistoiese, Giovanni Querci, 22 anni, fuochista, era nipote di un consigliere comunale dell’epoca

QUARRATA. Il prossimo 27 settembre ricorreranno 107 anni dalla tragedia della corazzata “Benedetto Brin” andata distrutta per una tremenda esplosione mentre si trovava ormeggiata nel porto medio di Brindisi. A seguito della esplosiome del deposito di munizioni la nave prese fuoco e andò a picco in poco tempo.

Sui 943 uomini dell’equipaggio 456 furono le vittime: tra questi anche il “giovane Querci Giovanni, Foresto di Antonio e di Marianna Nannini””, fuochista di 22 anni originario del comune di Tizzana e nipote del consigliere comunale Giovan Battista Nannini.

Si legge tra l altro in un articolo dell’epoca: “.. è tra le vittime del disastro della poderosa nave”.

In quella tragedia persero la vita anche il CV Gino Fara Forni e il contrammiraglio Ermesto Rubin de Cervin, rispettivamente comandante della corazzata e comandante della divisione navale, insieme ad altri 21 ufficiali quasi tutti riuniti a rapporto nel quadrato di poppa o in servizio nelle sale macchine,.

I funerali delle prime salme recuperate ebbero luogo il giorno successivo , le spoglie dei marinai (e quindi anche quella di Giovanni Querci) furono seppellite in un’area cimiteriale messa a disposizione dal Comune di Brindisi e successivamente traslate al cimitero militare di Bari.

Il tragico episodio colpì l’intera opinione pubblica nazionale e localmente il giornale di allora dette spazio alla notizia per porgere le “vive” condoglianze “alla famiglia e ai parenti desolati”. Il noto settimanale Tribuna Illustrata nel numero pubblicato nell’ottobre 1915 propose in copertina il disegno a colori di E. Abbi riguardante il triste evento.

La nave fu progettata dall’ingegnere navale e ministro della Marina Benedetto Brin che morì prima del completamento dei lavori; il varo avvenne a Castellammare di Stabia il 7 novembre del 1901 con un costo complessivo per la sua realizzazione di lire 51.350.000. Lunga 138 metri e larga 23, aveva una stazza di 14mila tonnellate ed era dotata di 46 cannoni, 2 mitragliere e 4 lanciasiluri.

Partecipò a diverse battaglie navali nella guerra italo turca del 1911, con il bombardamento dei forti di Tripoli e le operazioni contro Bengasi, la Cirenaica e Rodi. Ha anche partecipato attivamente nella guerra contro gli austriaci.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]