LA NOTTE DI ARCHIVIOZETA, IN SCENA AL FUNARO LE PAROLE DI ELIE WIESEL

Stasera il primo dei tre appuntamenti in teatro

PISTOIA. “Le parole di Hurbinek” arrivano finalmente in scena al Funaro, con tre appuntamenti in teatro (dal 27 al 29 gennaio), resi possibili grazie alla collaborazione attenta e precisa di Teatri di Pistoia, che hanno reso disponibili spazi e competenze per la realizzazione della prima edizione del progetto.

Il primo appuntamento, nel Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio ore 21 nello spazio del Funaro a Pistoia, è La notte, con la drammaturgia e regia di archiviozeta. Si tratta di un progetto da La Nuit, dello scrittore Premio Nobel Elie Wiesel, considerata una delle testimonianze più importanti e sconvolgenti sulla Shoah, una delle riflessioni più profonde sull’esistenza di Dio.

La compagnia teatrale archiviozeta ha incontrato Wiesel nel 2001 a Boston, raccogliendo in un documento video alcuni passi di La notte letti da Wiesel stesso, e un’intervista su temi contemporanei e sulla Shoah.

Da questo materiale e dal viaggio invernale svolto da Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni sulle tracce dei luoghi della deportazione dello scrittore (Sighet, Auschwitz, Birkenau, Buchenwald), nasce la visione teatrale de La notte, difficilmente traducibile come uno spettacolo teatrale, quanto più come un viaggio nei luoghi della notte dell’umanità.

Parole e silenzio si incontrano in scena con le immagini al presente dei campi di concentramento:

“…Così cerchiamo di prendere un po’ di Silenzio, poche Parole e parliamo…”.

Questa frase di Elie Wiesel è l’incipit in video de La notte.

In scena al Funaro, diretti da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, Diana Dardi, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica Sangiovanni, Giacomo Tamburini, luci di Theo Longuemare.

La compagnia ha prodotto anche un film documentario sul viaggio Buchenwald-Auschwitz-Birkenau-Sighet (7-14 dicembre 2001), e sui materiali girati a Boston il 25 ottobre 2001 con Elie Wiesel. Il film si intitola Viaggio nella notte.

Archiviozeta è stata fondata nel 1999 da Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, autori e produttori indipendenti di lavoro culturale. Hanno studiato e lavorato con Luca Ronconi, Marisa Fabbri, Danièle Huillet, Jean-Marie Straub, Paolo Benvenuti.

La compagnia lavora da sempre sul tema della memoria con il Progetto Linea Gotica che dal 2003 si svolge in estate sull’appennino Tosco-emiliano nel Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa con rappresentazioni itineranti nella sconvolgente scenografia paesaggistica del luogo.

L’impegno nella formazione e trasmissione è centrale nel lavoro culturale del gruppo; a Pistoia all’interno de Le parole di Hurbinek, Enrica e Gianluca hanno tenuto un laboratorio teatrale con le scuole dal titolo La zona grigia, a partire da I sommersi e i salvati di Primo Levi.

